Tlaxcala ya vive una nueva historia, asegura Lorena Cuéllar a tres años de asumir el cargo como gobernadora

“A mitad del camino, en Tlaxcala hoy vivimos una nueva historia, una historia que transforma, una historia que renueva y que cada día avanza para dar los mejores resultados”, afirmó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros al celebrar tres años de su mandato.

En la Monumental Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, en Apizaco, la mandataria estatal agradeció a quienes eligieron el camino de esta transformación y la han acompañado para revertir los indicadores que impedían el desarrollo en Tlaxcala.

El imponente coso fue el escenario perfecto para que Lorena Cuéllar Cisneros despidiera al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que mostró su agradecimiento por el amplio apoyo que siempre mostró a Tlaxcala.

Al tiempo, la titular del Ejecutivo dio la bienvenida a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que el próximo martes primero de octubre asumirá las riendas del país y vaticinó que será de gran apoyo para fortalecer el camino que ha sembrado, gracias a su liderazgo.

Entre aplausos, porras y con cartulinas de apoyo de sus simpatizantes y colaboradores, Cuéllar Cisneros señaló que a tres años de gobierno revirtieron las cifras negativas. Citó como ejemplo que la entidad estaba en el último lugar de pobreza a nivel nacional, situación que han revertido para colocarse en el segundo lugar con menos personas en situación de pobreza.

Ante estos resultados, la mandataria estatal recalcó su compromiso de continuar con su trabajo bajo los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Gracias amigas y amigos, gracias querido pueblo de Tlaxcala, hoy me siento sumamente ilusionada de reunimos este día para celebrar el tercer aniversario de esta Cuarta Transformación”, expresó desde el centro del escenario.

TLAXCALA LE HA CUMPLIDO PRESIDENTE, SOSTUVO

Visiblemente emocionada, la gobernadora de Tlaxcala no dejó pasar el momento para gradecer desde Apizaco al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y destacó que este municipio que por más de 15 años se mantuvo como un bastión panista, hoy es una de las demarcaciones gobernadas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Al asegurar que vive uno de los momentos más bellos de su vida, al tener la oportunidad de servir a Tlaxcala, la mandataria estatal destacó el apoyo que recibió para cumplir los sueños de miles de tlaxcaltecas de la mano del hombre que, dijo, ha transformado a esta patria y me refiero a nuestro gran presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

Añadió que “no hay un lugar, rincón o un solo corazón que no haya sido tocado por la mano de nuestro presidente, gracias señor presidente, desde aquí le doy las gracias de manera infinita por iniciar un nuevo camino que la historia de la transformación de México”.

Fue enfática al referir que Tlaxcala la ha cumplido “porque amor con amor se paga” y Tlaxcala le ha ayudado también a construir la patria, que en pasadas elecciones fue el segundo estado que entregó más votos a Claudia Sheinbaum Pardo, la próxima presidenta de México.

Resultado de las pasadas elecciones refirió que Morena y aliados gobiernan el 64 %, además de recuperar presidencias municipales que tenían muchos años gobernándose por otros partidos, citó como ejemplo Apizaco. Además, resaltó que ganaron 15 de 15 distritos en el Congreso local.

La titular del Ejecutivo expresó que el resultado no podría ser diferente, debido a los apoyos que han recibido por parte del Gobierno Federal, como es la pensión universal a los adultos mayores, las becas para estudiantes, apoyos para personas con discapacidad y juventudes, así como grandes proyectos como aeropuertos, el Tren Maya, la planta solar más grande de Latinoamérica, carreteras, caminos, puertos y aduanas, entre otros.

En el caso específico de Tlaxcala, refirió que en la primera mitad de su sexenio más de un millón 100 mil personas han sido beneficiadas por un Programa de Bienestar, lo que dio la oportunidad de brindar una vida digna a diferentes sectores de la población.

Expresó que hoy concluye un ciclo de unidad para México y se queda “un legado del mejor presidente de México, el más querido y, desde aquí le decimos presidente, lo vamos a extrañar en México, se le quiere y siempre será recordado”.

A TLAXCALA LE IRÁ BIEN CON CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

Al celebrar el tercer aniversario de la transformación en Tlaxcala, evento que reunió a diversos sectores, la gobernadora auguró que le irá bien a Tlaxcala: Estoy segura que este camino que sembramos se fortalecerá, ahora con la ayuda y el gran liderazgo de nuestra próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

Detalló que la presidenta electa es una mujer que sabe lo que significa trabajar en equipo. Además de poner el conocimiento al servicio de los mexicanos y que con su visión de liderazgo seguirán avanzando en el segundo piso de la Cuarta Transformación de México.

Cuéllar Cisneros exaltó que además de continuar los programas del Bienestar que ahora son constitucionales, Sheinbaum Pardo incrementará otras acciones como la pensión para mujeres de 60 a 64 años de edad, entre otros.

HE CUMPLIDO UN SUEÑO QUE INICIÓ HACE 30 AÑOS

Ante una plaza de toros repleta, en la que cientos de personas no pudieron ingresar y tuvieron que atestiguar el mensaje de la mandataria desde el exterior, Lorena Cuéllar Cisneros expresó que ve cumplido el sueño de hace 30 años y reconoció a quienes se sumaron a su proyecto y han caminado con ella.

“Gracias a cada uno de ustedes que me acompañaron a tocar las puertas, a recorrer cada una de las calles de Tlaxcala, no hay un solo rincón, escuela y una sola clínica que yo no haya visitado”, subrayó.

Reconoció que transformar no es una tarea fácil y que se requiere de sacrificios, entrega, pero sobre todo de un profundo amor de quien gobierna y que tiene que demostrar que lo más importante es darle lo mejor a Tlaxcala.

Quiero decirles que estamos muy cerca de nuestros sueños y que los voy a cumplir, porque todo lo que he prometido lo he cumplido hasta este momento. Estamos construyendo un estado donde cada familia tenga la tranquilidad de bienestar, apuntó.

La mandataria convocó a la ciudadanía a contribuir para que en Tlaxcala haya grandes logros “eso depende cada uno de nosotros, los tlaxcaltecas somos hombres y mujeres trabajadores, entregados, comprometidos y que destacamos en muchos lugares”.

Sumado a ello, planteó que “los tlaxcaltecas no son del montón, somos privilegiados de haber nacido en esta tierra y tenemos que demostrarlo siempre con nuestros actos y nuestras acciones, con entereza y honestidad”.

Pidió a la sociedad su contribución al asegurar que no puede hacer la tarea sola, que necesita de cada uno de ellos, para que sean un ejemplo de integridad, generosidad, justicia y de un gran amor por Tlaxcala.

“Ustedes me han dado fuerza para levantarme a trabajar con más ganas, con más entusiasmo, con todo mi compromiso y pasión, por esta transformación profunda, en este momento histórico de México y de Tlaxcala”, recalcó.

Antes de concluir el evento, la mandataria esbozó un: ¡viva Tlaxcala y la Cuarta Transformación!, ¡viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador!. ¡viva Claudia Sheinbaum! y ¡viva México!

6 años es el tiempo que Lorena Cuéllar Cisneros estará en el cargo de gobernadora.