Tlaxcaltecas no podrán recibir la primavera en zonas arqueológicas

Ante la contingencia del Covid-19, los tlaxcaltecas y demás turistas que acostumbraban recibir a la primavera en las zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitécatl, deberán optar por otras opciones, pues la Secretaría de Turismo, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, anunció que permanecerán cerradas este 21 de marzo.

Local Cacaxtla y Xochitécatl permanecerán cerradas este 21 de marzo: Secture

Por ello, los miles de visitantes que acostumbraban acudir a estos centros ceremoniales para cargarse de energía deberán encontrar otra manera de recibir el equinoccio de primavera, aunque la mayoría permanecerá en sus hogares respetando las medidas preventivas por la contingencia sanitaria.

Sin embargo, señalaron que este tiempo en casa podría ayudarles a investigar sobre otra celebración que tiene lugar el 21 de marzo, como es el natalicio del expresidente de México, Benito Juárez, esto debido a que esta fecha es asociada, en la mayoría de veces, solo con la entrada de una nueva estación.

En un sondeo realizado por este Diario en distintos lugares de la entidad, un porcentaje muy alto supo que el próximo sábado sería la entrada de la primavera, pero pocos lo relacionaron o mencionaron el natalicio de Benito Juárez.

De igual forma, algunos de los entrevistados en edad escolar -los menos- sí priorizaron el natalicio del llamado Benemérito de las Américas por encima de la llegada de la primavera, aunque titubearon un poco en la fecha.

Por otro lado, en pocos casos los entrevistados aseguraron no recordar qué se celebra, pues no se encontraban al pendiente de las fechas importantes, ya que su prioridad era su trabajo y no los hechos que pudieran conmemorarse.

NO CONVIVIRÁN CON LA NATURALEZA

En este sondeo, algunos de los entrevistados afirmaron que evitarán salir de su hogar para estar en contacto con la naturaleza, esto en atención a las recomendaciones vertidas por las autoridades como medida preventiva ante el contagio latente que existe del Covid-19.

Eso sí, aseveraron que utilizarán este tiempo para realizar trabajos en el jardín y tener ese contacto con las propias plantas y árboles que, en algunos casos, tienen en su vivienda.

Otros más, refirieron que apoyarán a sus hijos en sus estudios para evitar un posible rezago, pues en su mayoría cuentan con una guía de actividades a realizar en este paro de actividades, ya que los docentes enviaron vía correo electrónico el material necesario para avanzar en los aprendizajes.

EL DATO

Este sábado se conmemora el 214 aniversario del natalicio de Benito Juárez, sin embargo, por la contingencia sanitaria no habrá celebración o conmemoración de esta fecha, como en años anteriores se realizaba en la Plaza Juárez, ubicada en el centro de la ciudad.

PARA SABER

Este año el equinoccio de primavera fue el 19 de marzo a las 21:50 horas

¿QUÉ ES EL EQUINOCCIO?

Es el instante cuando el sol cruza el Ecuador celeste

