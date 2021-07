Tlaxcaltecas no saldrán en vacaciones de verano

Este año no habrá salidas a lugares turísticos para muchos tlaxcaltecas durante las vacaciones de verano. La falta de dinero y la pandemia por Covid-19 provocaron que los padres de familia decidieran mantener a los infantes en casa tras el fin del ciclo escolar.

La economía sigue afectada y prevalece el temor ante un riesgo de contagio por la tercera oleada de Covid-19. Por ello, las familias han optado por visitar parques y áreas verdes, principalmente, debido a que son espacios abiertos.

En un sondeo realizado por este Diario, el plan de muchos padres de familia durante el periodo vacacional consistirá en permanecer en casa para ver películas, fomentar la convivencia, tomar cursos virtuales y los videojuegos.

Al respecto, Araceli Pérez compartió que su hijo dedica gran parte del tiempo en sus consolas de videojuegos.

Inscribí a mi hijo en el programa de vacaciones de verano de la Red de Bibliotecas, será virtual y no hay riesgo de contagio, el curso iniciará el próximo lunes de 10:00 a 11:30 horas, además toma clases de piano los sábados y lo pongo a repasar sus lecciones durante una hora.

Agregó que

no bajará la guardia durante el semáforo verde en la entidad, pues solo es en apariencia y mucha población sale sin protegerse y ha olvidado las medidas de bioseguridad, por esto no está en nuestros planes ir al cine o pasear, preferimos quedarnos en casa para no exponernos.

Otro comentario fue el de Pedro Saldaña, quien dijo que no saldrán de vacaciones, la pasarán en casa para no arriesgarse.

Mis hijos ya están de vacaciones desde hace una semana, estos días han sido aburridos para ellos, emplean su tiempo en la consola de videojuegos, ver televisión y apoyar en actividades domésticas, hay momentos en los que ya no saben qué hacer, pero prefiero que sigan en casa y no exponerse.

Por otro lado, la señora Karla Peña compartió que no tengo dinero para llevar a mis hijos de vacaciones, nos quedaremos a ver películas, pasar tiempo en casa, salir a parques cercanos y otros espacios de recreación.

En este tiempo de confinamiento los niños han optado, como una opción de recreación, por los videojuegos, lo malo creo yo es que se vuelven un vicio y ahora que están de vacaciones dedicarán más tiempo a esto porque no saldremos de pase”, dijo otra madre de familia quien prefirió omitir su nombre.

