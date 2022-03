Tlaxcaltecas salen de Ucrania para salvar su vida y se refugian en Rumania

Los tlaxcaltecas Ismael Torrentera Padilla y Mitzi Torrentera Xochipa partieron de la capital Kiev, en Ucrania, para ponerse a salvo en la ciudad de Bucarest, localizada en el país fronterizo de Rumania.

Local Gobierno del Estado mantiene contacto con tlaxcaltecas que se encuentran en Ucrania

Junto con Ismael viaja su esposa Angela Gordiienko, quienes actualmente se encuentran en un refugio junto con otros compatriotas en espera de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para su traslado a su tierra natal.

Lee también: ➡️ En Tlaxcala, habrá ocho frentes fríos durante marzo

En entrevista telefónica, Ismael Torrentera contó a El Sol de Tlaxcala la travesía que vivió durante dos días y medio, junto con otras 18 personas, quienes a bordo de una camioneta tipo van recorrieron más de 500 kilómetros desde Kiev hasta Bucarest.

Foto: Cortesía | Ismael Torrentera

El profesionista originario de Panotla manifestó su impotencia y coraje por todo lo que en estos momentos viven millones de personas obligadas a partir de sus hogares para salvar su vida, además de su dolor por ver a muchas personas inocentes fallecidas y familias separadas.

No te pierdas: ➡️ Reprueban tlaxcaltecas violencia y vandalismo durante manifestación del 8M

Cultura Tlaxcaltecas en Ucrania no están solos, afirman autoridades de Panotla

Qué lamentable que muchos niños pierdan a sus padres, a sus hermanos y su hogar, me duele, me da de coraje porque Ucrania es un país joven, un lugar fantástico para vivir y cumplir tus sueños.

Continúa leyendo: ➡️ Reprobable violencia contra periodistas durante manifestación #8M: UPET

Y aunque en los próximos días Ismael Torrentera volverá a Tlaxcala, México, acompañado de su esposa de origen ucraniano y su sobrina Mitzi, que también ya trabajaba en aquel país, asegura que cuando las cosas cambien y termine la invasión rusa, volverá a Ucrania para ayudar al país y a su gente a la reconstrucción.

No dejes de leer: ➡️ Inicia sexta generación de Escuela Feminista del Colectivo Mujer y Utopía

Los ucranianos son un pueblo muy acogedor, abiertos a conocer todas las culturas y yo como extranjero me sentía muy a gusto porque la gente te apapacha sin distingos… si no fuese por mi familia y amistades que están preocupados en México, me quedaría a luchar con la gente ucraniana, porque ellos tienen como idealismo luchar por su libertad, por su hogar y por su familia.

Local Resurge hermanamiento entre Tlaxcala y Ucrania

Manifestó que como mexicano no se fue a Ucrania de vacaciones, sino a hacer su vida en otro país y a desarrollar sus habilidades profesionales, por eso “ver a los niños reír en el refugio en el que ahora estamos nos da la esperanza de que las cosas van a mejorar y vamos a regresar a nuestra casa”.

Más información: ➡️ Presidieron poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial conversatorio “Empoderamiento de la mujer, retos y desafíos en el siglo XXI”

Además de los riesgos por los ataques aéreos, las condiciones climáticas en las que Ismael Torrentera, su esposa y sobrina viajaron de Ucrania a Rumania fueron complicadas al comer lo que pudieran encontrar en el camino, dormir pocas horas y soportar las gélidas temperaturas acompañadas de la nieve invernal.

Te puede interesar: ➡️ Abierta convocatoria para ingreso a IPN en educación media superior

Continúa leyendo ⬇️