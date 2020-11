Todavía no hay encuestas para elegir a candidatos de Morena: Rivera Rivera

Al momento, el Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no ha emitido convocatoria para la realización de encuestas para designar a los candidatos que contenderán en el proceso electoral 2020-2021, sostuvo la senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera.

En entrevista, luego de ofrecer conferencia de prensa para solicitar un presupuesto mayor al campo, la también aspirante a la gobernatura de Tlaxcala señaló que en estos momentos, que no son tiempos electorales, hay quienes pagan por las encuestas, pero que no son las formales.

Agregó que todo proceso interno del partido deberá ser a través de una convocatoria en la que sean fijadas las reglas de la contienda, así como los plazos.

Por otro lado, negó que ella lleve a cabo una campaña de descalificación en contra de adversarios políticos, pues aclaró que yo nunca he pagado para que hablen bien de mí, y no he pagado para que hablen mal de nadie.

Finalmente, aseguró que se enfoca a trabajar y que su carrera política no está basada en el uso de programas, ya que indicó que no la verán "regalando ni pan, ni pollos, ni nada que se le parezca".

