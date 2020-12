Todo el apoyo a la familia de los niños fallecidos en Veracruz: Jorge Sánchez

El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, anunció que frente a la desgracia que vive una familia de esa jurisdicción pues ha perdido a tres miembros (menores de edad) al ahogarse en una playa de Alvarado, Veracruz, cuentan todo el apoyo.

Policiaca Mueren tres hermanos ahogados en una playa de Veracruz

"Es una desgracia que no se le desea a nadie, los familiares (madre e hija) están viviendo una pesadilla allá en Veracruz, me he comunicado con ella para decirle que cuenta con el apoyo de mi Gobierno y que estaremos al pendiente", expresó.

Local Informe, apegado a la realidad: políticos

Inclusive, afirmó que ha solicitado al gobierno del estado de Veracruz su apoyo para encontrar el cuerpo de un niño.

De hecho, precisó que tras el lamentable suceso ocurrido, después del mediodía del sábado en Playa de Antón Lizardo, a la altura de las escolleras y tras la búsqueda y rescate a cargo de Secretaría de Marina y Fuerza Civil, encontraron los cuerpos de Alexander N., de 11 años y Domingo N., de 14, pero hasta la tarde del domingo faltaba por localizar a Brayan N., de 12 años de edad.

Expuso que la mañana ayer entabló comunicación vía telefónica con la madre de los infantes, a fin de facilitar los trámites para la sepultura tales como: actas de defunción, espacio en el panteón municipal y el traslado de los cuerpos.

Local Comunas no celebraron la Revolución Mexicana

No obstante, mencionó que será hasta que encuentren al tercer consaguíneo cuando regresen a Tlaxcala, pues hasta la tarde de ayer, no habían podido ingresar al mar pues había marea alta.





Jorge Sánchez Jasso, alcalde de Huamantla

Le informo a la ciudadanía que me he puesto en contacto con la familia de los menores fallecidos, en nombre del Gobierno de Huamantla. Además de enviarles mis condolencias y las del pueblo, he ofrecido el apoyo incondicional para traer a su tierra los cuerpos de estos pequeños. ¡Dios bendiga! a sus familiares en este difícil momento.





TE RECOMENDAMOS

Municipios Disponen de 50 días para para concluir la ciclopista de Huamantla

Municipios Reconocen a Huamantla por sus tradiciones