Todo listo para el Congreso Internacional “Derecho Humano a la Ciudad”

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordóñez Brasdefer, aseguró que todo está listo para el Congreso Internacional AGOL 2023, denominado “Derecho Humano a la Ciudad: La Alianza Global del Ombudsperson Local ante la nueva Agenda Urbana”, a desarrollarse este viernes 26 de mayo en el Teatro Xicohténcatl de la ciudad de Tlaxcala, en coordinación con el Gobierno del Estado de Tlaxcala.

El Congreso se llevará a cabo después de la Asamblea de la Alianza Global del Ombudsperson Local, la cual se desarrolla este jueves 25 de mayo en la Ciudad de México, cuya sede es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Ordóñez Brasdefer explicó que los ejes temáticos del Congreso Internacional son “Ciudad Equitativa”, “Ciudad Diversa”, “Ciudad Garantista” y “Ciudad Habitable y Sostenible”.

En lo que se refiere al eje temático de “Ciudad Equitativa”, los puntos a debatir son: derecho a los servicios de protección social, derecho a la educación y al ocio, derecho a la salud, derecho a la cultura, derecho al deporte, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derechos de acogida y derecho a una vida libre de violencias.

Dentro del eje de “Ciudad Diversa”, los puntos a abordar son: derecho a la infancia y a la adolescencia, derecho a la igualdad y a la diversidad, derechos lingüísticos y religiosos, derechos a la juventud, derechos de la gente mayor y derechos de participación.

En el eje “Ciudad Garantista” los puntos a desarrollar son: Derecho a una buena administración, derechos digitales, derechos de los consumidores, derechos funerarios, derecho a la seguridad ciudadana y derecho al empoderamiento.

En tanto que en el eje “Ciudad Habitable y Sostenible”, los puntos a desarrollar son: derecho a un urbanismo armonioso, derecho a una convivencia pacífica, derecho al medio ambiente, derecho a la movilidad, derecho al espacio público, derecho a la accesibilidad y la inclusividad, y derecho al descanso.

La ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer aseguró que este Congreso Internacional fortalecerá los vínculos y la cooperación entre los Ombusperson locales, con el objetivo de generar impactos globales a favor de la garantía y promoción de los derechos de las personas en las ciudades y así contribuir a la consolidación del Estado de Derecho, la democracia y la justicia social en todo el mundo.

Cabe recordar que a este Congreso están invitadas diversas instituciones, tales como Global Platform To The Right Of The City, Hábitat International Coalition, United Cities and Local Governments, ONU Hábitat, Implementing The New Global Agend, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los organismos públicos de derechos humanos de la República Mexicana, pertenecientes a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.