Todo lo prometido lo he cumplido, afirma Lorena Cuéllar al celebrar tres años de ganar la gubernatura

Durante el Tercer Aniversario de la Transformación en Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseguró que todo lo que ha prometido lo ha cumplido en favor de los ciudadanos, por lo que refrendó su trabajo como titular del Poder Ejecutivo para acercar los servicios básicos a todos los municipios.

Desde la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez "El Pana" en Apizaco, la mandataria sostuvo que la entidad ya vive una nueva transformación justo a la mitad del camino.

Luego de destacar la fuerza del pueblo, la gobernadora mencionó que Tlaxcala está diseñada para cosas grandes, pero depende de cada uno demostrar con los actos y acciones el mejor desarrollo y transformación.

Vivimos una nueva historia que transforma. Seguiremos trabajando bajo los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, subrayó entre las porras que la gente le brindó.

Tras agradecer el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora destacó el liderazgo de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer que sabe lo que necesita el país y Tlaxcala, por lo cual trabajarán en equipo.

Con su visión y liderazgo seguiremos avanzando en el segundo piso de la Cuarta Transformación de México. Nuestra presidenta electa ha afirmado que van a continuar todos los programas que construyó el señor presidente, hoy son un derecho constitucional y van a ir incrementando. Vamos a iniciar con el programa de apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, resaltó.

En su discurso, Lorena Cuéllar afirmó que llegó el tiempo de las mujeres, que estarán respaldadas con programas de becas desde nivel primaria, secundaria y bachillerato. También, está firme el apoyo para los adultos mayores con su pensión.

Antes de concluir, Cuéllar Cisneros agradeció a Tlaxcala por estos tres años de gobierno y reiteró que sigue otra mitad con nuevas acciones y compromisos.

Gracias Tlaxcala, gracias a todos por esta historia, por el apoyo, por venir conmigo, remató.