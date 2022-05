Trabajadores de Sesa se vinculan al nuevo modelo de salud IMSS-Bienestar

La Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabezó los acercamientos informativos del modelo de salud IMSS-Bienestar con trabajadores administrativos y personal médico de más de 100 Centros de Salud de la Secretaría de Salud (SESA) del estado, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura hospitalaria y los servicios, además de abatir el desabasto de medicamentos.

Personal del IMSS indicó que 238 trabajadores iniciaron el proceso de contratación en este nuevo modelo de salud, de los cuales 72 médicos tienen una antigüedad de cuatro a 13 años, 131 enfermeras y 35 paramédicos de tres a 11 años.

Estas acciones de socialización de los beneficios del sistema de salud, comenzaron la semana pasada y hoy dan continuidad al acuerdo que firmaron el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a fin de consolidar y avanzar firmemente en la transformación de atención a la salud.

10 equipos de trabajo visitaron cada uno de los 100 Centros de Salud para informar a las y los trabajadores. Cortesía | Gobierno del Estado

Por ello, 10 equipos de trabajo visitaron cada uno de los 100 Centros de Salud para informar a las y los trabajadores administrativos, personal médico y a la población tlaxcalteca sobre las ventajas y beneficios de incorporar los servicios de salud a IMSS-Bienestar, como: la contratación de más personal médico, abatir el desabasto de medicamentos, ampliar horarios de funcionamiento para una mayor atención a la población sin seguridad social.

Asimismo, mediante las asambleas informativas los grupos multidisciplinarios aseguraron al personal médico que sus derechos laborales no serán vulnerados y no habrá despidos, pues este modelo tiene la finalidad de mejorar la infraestructura hospitalaria, elevar el abasto de material de curación, ofrecer especialidades y servicios de salud permanente. Por lo que, seguirán difundiendo los beneficios en los 10 hospitales de la entidad.

De esta manera avanzan los trabajos de acercamiento en los Hospitales Comunitarios de Zacatelco, Contla, El Carmen Tequexquitla y Tlaxco, además de los nosocomios generales de Nativitas, Huamantla, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Tlaxcala y Regional de Tzompantepec “Emilio Sánchez Piedras”.

Entre los Centros de Salud visitados se encuentran los de los municipios de Panotla, Nopalucan, Tepetitla, Texoloc, Teacalco, Ixtacuixtla, San Pablo del Monte, Tenancingo, Papalotla, Mazatecochco, Quilehtla, Zacatelco, Xicohtzinco, Totolac, Tlaxcala, Contla, Amaxac, Santa Cruz Tlaxcala, Chiautempan, Teolocholco, Xiloxoxtla y Tetlanohcan.

Además de Huamantla, Ixtenco, Zitlaltepec, Terrenate, Tequexquitla, Atltzayanca, Cuapiaxtla, Tzompantepec, Xaloztoc, Apizaco, Teacalco, Tocatlán, Tetla, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas, Tecopilco, Tlaxco, Hueyotlipan, Españita, Sanctórum, Nanacamilpa, Benito Juárez y Calpulalpan, entre otros.





