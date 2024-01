Trabajadores inconformes con contralor toman instalaciones de la Sepe-Uset

Alrededor de las 7:30 horas de este jueves, trabajadores de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública del Estado y Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset) tomaron las instalaciones de ese inmueble, como una forma de exigir el cambio en el titular del área.

Con el cierre de las instalaciones y la colocación de diversos mensajes en las paredes del recinto educativo, los trabajadores insisten en la destitución de Edmundo Vázquez José cómo contralor interno.

Foto: Everardo Nava

"Suspendieron actividades desde el 30 de octubre y hasta el día de hoy no hay solución", "Fuera de la Uset Edmundo Vázquez José", "No más corrupción Eréndida cova Brindis. ¿Esto es Morena?" y "Un gobierno al que no le ofende la misoginia, pero si la protesta no es digno de gobernar", dicen algunas de las pancartas colocadas.

La toma de las instalaciones agarró por sorpresa al resto de los empleados de la dependencia estatal, quienes en este momento esperan en las inmediaciones para poder entrar a su centro de trabajo.

Foto: Everardo Nava

Hasta el momento las delegaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado no han informado sobre la situación a sus agremiados que aguardan para entrar, y tampoco lo han hecho las autoridades educativas.

Trabajadores de la construcción que realizan labores al interior de la Uset tampoco pudieron ingresar.