Trabajan Poderes en veto a Ley de Ciencia: Lenin Calva

De forma conjunta representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo atienden las observaciones emitidas al veto realizado por la gobernadora Lorena Cuéllar a las reformas y adiciones aprobadas en el mes de abril a la Ley de Ciencia y Tecnología para el estado de Tlaxcala.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Lenin Calva Pérez, comentó que han establecido contacto con el equipo jurídico del gobierno estatal para establecer las condiciones bajo las que operará el Instituto de Ciencia y Tecnología.

Y es que, conforme a las observaciones por la titular del Ejecutivo, los congresistas establecieron el artículo segundo transitorio que se informe sobre la suficiencia presupuestaria con la que cuenta, para que como parte de sus facultades designe al director general de este instituto.

No obstante, aunque la ley establece esta figura desde el año 2011, a la fecha no ha operado, por lo tanto no ha recibido recurso presupuestal alguno, de ahí que Calva Pérez señaló que tendrán que atender las observaciones donde se clarifique con qué recursos estará trabajando.

Además, tendrán que definir el espacio físico en el que el instituto estará operando, pues la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología establece que este ente tendrá que contar con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Conforme a los argumentos vertidos por la administración estatal, en el actual ejercicio fiscal los legisladores no avalaron una partida presupuestal para la operación del instituto, por lo que la Comisión de Puntos Constitucionales, en conjunto con la diputada promovente de la reforma, Alejandra Ramírez Ortiz, tendrán que establecer de donde serán liberados los recursos para la instauración del instituto.

Calva Pérez enfatizó que ya analizan establecer el plazo para que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones destine los recursos que son obtenidos de las retenciones a los partidos políticos para ser destinados a la institución encargada del impulso a la ciencia y tecnología en el estado.

Mientras no se resuelvan las observaciones realizadas al Decreto 97, los recursos fruto de las multas y sanciones interpuestas a partidos políticos seguirán siendo devueltas a la Secretaría de Finanzas, para que esta se encargue de destinar los recursos al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

Hasta que no sean resueltas las observaciones enviadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a las reformas y adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, la entidad no contará con un organismo especifico en la materia.

