Trabajará Lorena Cuéllar de la mano con Federación

Con Lorena Cuéllar Cisneros en la gubernatura Tlaxcala se multiplicarán los hogares beneficiados con algún tipo de apoyo social, gracias a la colaboración mutua que habrá entre el Ejecutivo estatal y la Federación.

Así lo estimó la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” al recordar que actualmente unas 350 mil familias cuentan con respaldo de algún programa federal de desarrollo, ya sea con un adulto mayor, un estudiante becado, un joven construyendo el futuro o una persona con discapacidad.

La intención es que esa cifra aumente para que los hogares tengan algún tipo de beneficio que mejoren sus condiciones de vida, por lo que en la próxima administración será posible lograr una mayor justicia social, poniendo por delante a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Durante su gira proselitista en el municipio de Chiautempan para dar su respaldo a candidatos de la alianza Morena, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza Tlaxcala a los distintos cargos de elección popular, recordó que cuando ella tuvo la oportunidad de servir como Delegada de Bienestar, Tlaxcala fue ejemplo nacional.

Lo anterior se logró al posicionar a la entidad en primer lugar de dispersión de programas al bajar 10 mil millones de pesos, casi igual que Estados como Nuevo León, de ahí que como Gobernadora seguirá trabajando de manera incansable para que los resultados sean palpables.

Cuéllar Cisneros refrendó su lealtad y respeto con la sociedad tlaxcalteca de luchar contra la corrupción y “gobernar con el corazón porque esa es la manera de entender el dolor de los demás, es ponerse en lugar del otro y hacer lo que es importante”.

Advirtió que quienes pretendan ser servidores públicos emanados de las fuerzas políticas que impulsan la Cuarta Transformación, deben saber que eso significa trabajar todos los días para sus conciudadanos y que se pongan a la altura de los principios de la 4T de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

La candidata mantiene su campaña proselitista rumbo al seis de junio / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Asimismo, recalcó su compromiso de campaña con un pilar básico que es la salud, comprometiéndose a que no falte los médicos especialistas, los centros de salud equipados, con laboratorios y con abastos suficiente de medicamentos, con la instalación del Instituto Estatal de Insuficiencia Renal y con atención médica de tercer nivel dentro del Estado, para que la gente no tenga que salir para verse favorecida.

350 mil familias cuentan actualmente con respaldo de algún programa federal de desarrollo.

Gobernar con el corazón porque esa es la manera de entender el dolor de los demás, es ponerse en lugar del otro y hacer lo que es importante

Lorena Cuéllar

