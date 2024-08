Trabajo del gobierno estatal marca un parteaguas en los municipios y comunidades

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró y entregó la rehabilitación del campo de béisbol y construcción de cisterna en El Carmen Aztama, municipio de Teolocholco con una inversión estatal superior a los 2 millones de pesos y que se suma a las casi 4 mil obras ejecutadas en lo que va de la administración.





Añadió que su gobierno ha apostado al deporte, pues invertir en este tema también es invertir en lo jóvenes y la salud, por ello, destacó las obras realizadas en la materia en diversos municipios y la construcción del Centro de Desarrollo Deportivo de Alto Rendimiento de Tlaxcala (Ceddart), el cual contará con una alberca olímpica.

Cuéllar Cisneros reafirmó su compromiso de continuar el trabajo a favor de todos los tlaxcaltecas, “seguiré trabajando con todas las fuerzas para dar los mejores resultados, yo no puedo escatimar para darles lo mejor, porque ustedes me dieron la honrosa responsabilidad de servirles”.





En su intervención, el titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), Diego Corona Cremean, explicó que la inversión para esta obra fue de 2 millones 498 mil 740 pesos, beneficia a mil 740 habitantes y fue gestionada por el presidente municipal y el diputado local del distrito.

Detalló que la obra consistió en la rehabilitación del campo de béisbol con césped natural en un espacio de 6 mil 600 metros cuadrados, de la cisterna de 45 mil litros para el mantenimiento del pasto y protección de malla ciclónica, así como limpieza general.





A su vez, el alcalde Rodrigo Cuautle Salazar, agradeció el apoyo del gobierno estatal tanto para esta comunidad como para todas las que conforman el estado, pues aseguró que no existe comunidad alguna que no haya recibido un apoyo, “en esta administración no se le dio más a la comunidad más grande y menos a las pequeñas, a todas se les dio por igual”.

Por último, el diputado local Rubén Terán Águila, reconoció el trabajo de la gobernadora Lorena Cuéllar que afirmó marca un parteaguas en la labor a favor de los municipios, “la tuvimos aquí en campaña y quiero decirle que la promesa que nos hizo, bueno el compromiso más que promesa que era ver la comunidad, pues usted cumplió ese compromiso por eso muchas gracias”.





En el acto también estuvieron los integrantes del Cabildo, el presidente de comunidad, Marino Paredes Juárez; la diputada de Quintana Roo, Luz María Beristain Navarrete y población en general quienes fueron testigos del corte de listón inaugural de la obra.