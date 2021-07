Tras las elecciones, el PRI busca refundarse: Noé Rodríguez

Los resultados de la elección del pasado 6 de junio fueron un claro mensaje del electorado al PRI, reconoce en entrevista el dirigente estatal, Noé Rodríguez Roldán, quien admite que es tiempo de refundar al partido y regresar al origen.

Si bien, tras los comicios se colocaron como la segunda fuerza política a nivel estatal, el dirigente partidista manifestó en entrevista que las cifras son frías, no obtuvimos los resultados que esperábamos, no obstante, que el PRI se coloca como el segundo partido en mayor votación en la elección a la gubernatura, es un balance que por supuesto no nos deja satisfechos.

Lo anterior, a pesar de que en esta ocasión incrementaron el número de diputaciones locales de una a tres, solo obtuvieron nueve alcaldías, 41 regidurías y 44 presidencias de comunidad, con 70 constancias pendientes por entregar por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

La insatisfacción ante los resultados es evidente, refiere Rodríguez Roldán, quien asegura que ahora les corresponde ser una oposición responsable, combativa y enérgica, que prevenga que no se tomen decisiones que afecten las libertades fundamentales, las instituciones, los derechos de los tlaxcaltecas y de la población más vulnerable.

LA REESTRUCTURACIÓN DEL PRI

Sostiene que, por supuesto, estamos obligados en primer lugar a tener un diagnóstico muy claro de lo que ocurrió y de las causas en cada uno de los resultados en los distritos electorales, ayuntamientos y las presidencias de comunidad para elaborar un plan estratégico y emprender acciones orientadas a la próxima elección.

Reconoce que 2024 se puede considerar una fecha lejana pero el tiempo pasa muy rápido, por eso es imperante trabajar en la construcción de un proyecto o en la consolidación de algunos proyectos políticos para la próxima contienda.

En su oportunidad, el Comité Ejecutivo Nacional tendrá que realizar los actos para convocar a una asamblea para la reflexión, las propuestas y el nuevo rumbo que tendrá que asumir el PRI para los próximos años, pues se requiere regresar al origen y refundar el partido, acota

Resalta que es importante entender este mensaje del electorado y actualizar no solamente sus métodos partidistas, sino consolidar la base ideológica con el objetivo de tener claridad en los principios y no en los intereses personales.

Más allá de una limpia en las bases, externa que tendrá que realizarse un plan estratégico para alcanzar un partido congruente, cercano y que oriente a sus representantes en el Congreso local, los ayuntamientos y presidencias de comunidad, quienes serán responsables de construir gobiernos exitosos rumbo al 2024.

LA INTERVENCIÓN DE AMLO

El “descalabro” que sufrieron en las urnas no es un tema nuevo, opina el dirigente partidista, pues señala que es tema que tiene que ver todavía con el resultado de la elección de 2018, como producto de los excesos y abusos que se cometieron en el pasado por algunos servidores públicos y que todavía pesan en el ánimo de la gente.

Empero, acusa que en esta elección el gobierno de la República tuvo una injerencia como nunca se había tenido en gobiernos anteriores, pues sostiene que el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el vocero de Movimiento Regeneración Nacional, partido que lo llevó a la silla presidencial, convirtiéndose en un instrumento de instrucción y adoctrinamiento político en contra de sus detractores.

A esto añade el dispendio “enorme” de recursos que se recortaron y que sirvieron para incrementar el número de beneficiarios de programas asistenciales con un manejo tendencioso, que desde el punto de vista del dirigente partidista influyeron de una manera determinante en la voluntad ciudadana.

Destaca que otro factor de peso fue la intromisión de grupos delincuenciales para inclinar la balanza a favor de algunos contendientes, cita como ejemplo la elección de la presidencia municipal de Yauhquemehcan, situación por la que ya se promovió un medio de impugnación para solicitar la nulidad de la elección.

En el resto de los casos, comenta que los actores políticos se negaron a denunciar con el afán de proteger su integridad y la de sus equipos de campaña, por lo que los datos son reservados.

El líder del partido “tricolor” enfatiza que superar los 105 mil votos en la elección a la gubernatura y 88 mil en las diputaciones locales, fue una conjugación de muchos factores, uno de ellos es la crisis de confianza de los partidos que venía gestándose desde varias elecciones, y que no solo ha afectado al PRI, sino a todos los partidos.

Aunque plantea que los resultados que se tienen que someter a una lectura más amplia, demuestran que existe una división en la población, por lo que señala que el siguiente paso es generar la reconciliación, tarea que corresponderá a quien encabece el nuevo gobierno estatal.

NOÉ RODRÍGUEZ ASEGURA QUE SE QUEDA EN EL PRI

Permaneceré al frente del PRI, tengo un mandato de cuatro años faltan dos años y medio, resultado de la decisión de los militantes,sostiene a pesar de los resultados en los comicios.

Pero, ofrece que en caso de que la militancia decida lo contrario no se aferrará al puesto, pues resalta que siempre estará por encima de un interés personal.

Establece que actualmente se encuentran en una etapa de convocatoria a sus estructuras territoriales y sectoriales para compactarse, articularse y generar una dinámica estratégica rumbo a la próxima elección.

LA HISTORIA

Hasta 1998 fue un partido muy fuerte que, en muchos procesos electorales, se daba el lujo de obtener lo que llamaba el “carro completo”, es decir, todos los cargos públicos en disputa.

Para la sucesión gubernamental, el día del “destapado” era para militantes y simpatizantes todo un ritual. Pacientes, solo querían saber quién sería el elegido para sumarse con todo a la campaña. Era un “cheque en blanco” pues si lo apoyaban habría un empleo asegurado.

Y lo que son las cosas. El PRI fue vencido por el propio PRI. Alfonso Sánchez Anaya renunció a sus 38 años de militancia y, resultado de una reforma electoral promovida por el gobernador priista, José Antonio Álvarez Lima, armó una alianza de institutos opositores con la que venció a Joaquín Cisneros Fernández, candidato en ese año a la gubernatura de Tlaxcala.

Cisneros pensó que tenía en la bolsa la primera magistratura de la entidad y hacía campaña desde su casa, mientras que Sánchez Anaya, conociendo las propias debilidades de su expartido, hizo en serio campaña.

Los priistas no entendían la derrota hasta que se dieron cuenta que era el inicio de la decadencia. Anduvieron por varios años”desbalagados” hasta que comprendieron que el tricolor había dejado de ser una opción de gobierno.

LA CRISIS POR FALTA DE CREDIBILIDAD

Desde su fundación, el PRI encabezó 14 administraciones estatales, fue el instituto político que logró que por primera vez una mujer gobernara la entidad, Beatriz Paredes Rangel, actual senadora de la República.

Atrás quedaron los años del “carro completo” pues desde 2018 se ha visto sumergido en una crisis política y de credibilidad que le ha dejado importantes consecuencias, una de las principales, es que por tercera ocasión en la historia reciente de Tlaxcala se diera la alternancia en el gobierno estatal, y tras los comicios del 6 de junio perdiera en las alcaldías.

RENOVACIÓN

Para 2024, el PRI trabajará en la consolidación de nuevos liderazgos que los coloquen mejor en las urnas

Jóvenes y mujeres serán los sectores a los que impulsen, asegura el líder estatal del PRI, Noé Rodríguez Roldán.

NOÉ RODRÍGUEZ / LÍDER ESTATAL DEL PRI

