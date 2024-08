Tras protesta estudiantil, defiende directivo las condiciones de escuela de enfermería

El director del Centro de Corporativo Académico de Enfermeras (Cecae), David Alfonso Tizapantzi Marroquín, defendió que la institución que dirige se encuentra en óptimas condiciones de infraestructura y que los alimentos los preparan con higiene, tras acusaciones hechas al respecto por parte de un grupo de estudiantes.

El pasado 30 de julio, alumnos de la institución particular ubicada sobre el bulevar Ocotlán-Santa Ana Chiautempan se manifestaron para exigir mejores condiciones de infraestructura e higiene en la preparación de alimentos, entonces, declararon ante medios de comunicación local que supuestamente los directivos no respetaban sus pagos puntuales.

Escuela de enfermería, en óptimas condiciones: Tizapantzi. Jesús Zempoalteca / El Sol de Tlaxcala

Al respecto, el director David Alfonso Tizapantzi Marroquín replicó que la institución no abría sus puertas desde pandemia a vendedores ambulantes, porque ofrecían alimentos que muchas veces ya no iban en buenas condiciones y enfermaban a quienes los consumían, entonces determinaron no dejar salir a nadie fuera de las instalaciones.

Los más jóvenes que llegaron egresados de prepa tenían ganas de salir a comprar fuera, pero nosotros nos opusimos, lo cual trajo como consecuencia que expresaran enojo y difamaciones en contra de la institución, aseguró.

Luego, explicó que a razón de esa situación pidió al personal de cafetería que cocinara una diversidad de menús y hubo ocasiones en las cuales incluso le ofrecía al alumnado pozole o cualquier menú a su deleite, es decir, el personal de cafetería “les daba gusto” a todos.

En cuestión de instalaciones, aseveró que se encuentran en óptimas condiciones y las mantienen estables, además intentan actualizarse todos los días y no dejar caer los bienes muebles e inmuebles que están en constante uso.

Para confirmar sus declaraciones, el directivo invitó a El Sol de Tlaxcala a visitar las instalaciones, en donde mostró su estado, desde los sanitarios, la recepción hasta los laboratorios de prácticas escolares, los cuales aseguró cumplen con las normas establecidas para la prestación de servicios.

Las personas que se aferraron a decir que están mal las instalaciones, dañaron una taza de sanitario y con ello pudieron manejar su discurso incriminatorio, pero la realidad es que todas las instalaciones cumplen de los requerimientos que se necesitan para operar y ustedes como medio de comunicación son testigos de ello, sostuvo.

Además, Tizapantzi Marroquín comentó que la institución privada es objeto de revisiones periódicas y el mismo día de la visita de este Diario, acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil para mantener vigente el permiso de operación.