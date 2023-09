Tras sentencia del TET, modifica ITE montos de multa a organización ciudadana “Espacio Democrático”

Después de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) contenida en el expediente TET-JE-020/2023 y acumulados, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) modificó los montos de la multa a la organización ciudadana “Espacio Democrático”, debido a que la anterior suma sobrepasaba el 50 % de sus ingresos y le impedía realizar sus actividades cotidianas de manera normal.

De esta forma, la organización deberá cubrir un monto equivalente a 41 mil 182 pesos y no los 168 mil 468 que fueron impuestos en un principio por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización del ITE, con lo cual el Consejo General del ITE cumplió la sentencia dictada por el TET.

De acuerdo con el dictamen aprobado por unanimidad de votos, el punto impugnado por “Espacio Democrático” fue el referente a los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos presentados a partir de enero de 2022 a enero de 2023, por lo cual habían sido multados por la cantidad antes señalada.

En este sentido, los montos fueron producto de haber realizado la apertura extemporánea de la cuenta bancaria para el manejo de sus recursos; no registrar las aportaciones en especie a valor de mercado; no presentar la documentación justificativa debidamente requisitada, tales como contratos, cotizaciones, documentación con requisitos fiscales, al igual que no acreditar la propiedad de los bienes muebles e inmuebles que recibió como aportaciones en especie, entre otros.

Asimismo, las cantidades fueron aplicadas de la siguiente manera, tres multas equivalentes a 100 Unidades de Medida y Actualización (Umas) vigente para el año 2022, equivalentes a 28 mil 986, así como una más de 12 mil 312 pesos, montos que serán retenidos por la Comisión respectiva.

En su momento, el consejero Juan Carlos Minor Márquez puntualizó que dichas multas fueron reducidas al monto más bajo aplicable por Ley, que es de 100 Umas, con lo cual cumplen con lo mandatado por el TET de que fueran objetivas, proporcionales y razonables, que determinaron después de realizar un estudio de la revisión de las condiciones socioeconómicas para que no afectar el desarrollo de sus actividades.

Los 41 mil 182 pesos representan el 49.83 % de la capacidad económica de la organización ciudadana.