Trascendemos con valores familiares: Samuel Hidalgo

Los valores familiares y los esfuerzos en materia educativa son la combinación que ayuda a los jóvenes a trascender, consolidar los triunfos y destacar en la sociedad, aseveró Samuel Hidalgo Caballero, galardonado con el Premio Estatal de la Juventud 2019, en la categoría de Logro Académico.

El pasado 13 de agosto del año pasado, recibió en la sede del Poder Ejecutivo, la presea que cada año entrega el gobierno estatal a los talentos juveniles, en el marco del Día de la Juventud.

Hidalgo Caballero nació el 9 de julio de 1990 en la capital. Tiene 29 años. Desde su formación media superior destacó en las olimpiadas nacionales de Matemáticas, Química y Física. Es licenciado en Ciencias y Tecnologías por la Sorbona de París, Francia y en Física Aplicada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El año pasado se graduó de la Maestría en Física Aplicada, galardonado con la máxima mención honorífica que otorga BUAP, con un promedio de 10 y la tesis Cum Laude, la cual se desarrolló en colaboración con el Instituto de Tecnología de Rochester en Nueva York, Estados Unidos.

Actualmente es estudiante de doctorado en la Escuela Superior de Física y Química de París. Trabaja en el Instituto MarieCurie. Por el campo en el que se desarrolla habla a la perfección los idiomas de inglés, francés e italiano.

Sus padres son Eduardo Hidalgo Ballina y Yolanda Caballero Espina, originarios de Apizaco. Tiene un hermano que se llama Eduardo.

En entrevista en El Sol de Tlaxcala, Samuel opinó que la juventud debe mantener los valores sociales porque se reflejan en todo tipo de acciones.

Consideró que los logros académicos no llegan de un día para otro, pues implican esfuerzos, enfrentar obstáculos, así como desveladas y búsqueda de apoyos oficiales.

El también bisnieto del exgobernador y diputado constituyente Antonio Hidalgo Sandoval, manifestó en participó dos veces para ganar el Premio Estatal de la Juventud y fue en este año que consiguió obtenerlo.

Expresó que se siente contento con sus conquistas académicas porque implicaron superar obstáculos.

Me siento muy contento, porque además siendo padre de un hijo de casi siete años de edad, he conseguido salir adelante, mi hijo es una persona maravillosa, me siento agradecido y bendecido también por estos logros que son fruto de mi trabajo.

SUS LOGROS ACADÉMICOS

Como parte de sus logros académicos, Samuel Hidalgo ha publicado cinco artículos en revistas internacionales, dos de ellos fueron publicados en su licenciatura y tres en la maestría. Asimismo, concluyó su profesión de la BUAP en la Universidad de Caen, en Normandía, tras gestionar un intercambio académico y después de haber participado su trabajo de investigación en el Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, Italia, donde ganó el premio al mejor poster.

El último de sus artículos publicados fue resultado de una estancia de investigación del posgrado, obtenida por una beca mixta para ir a Nueva York al Instituto de Tecnología de Rochester, donde permaneció tres meses en el Laboratorio de Microfluídica, trabajando con separación de partículas biológicas.

Samuel fue seleccionado en este 2019 de entre más de 20 mil jóvenes investigadores científicos para representar a México en el encuentro de Premios Nobel en Lindau, Alemania y presentó su trabajo de investigación ante la Max Planck Society, en Gotinga, Alemania.

SU SUEÑO ES EL NOBEL

Entrevistado en las instalaciones de este Diario, Samuel, quien tiene como pasatiempos el alpinismo, la natación y el ajedrez, reconoció que su sueño es ganar el Premio Nobel.

Refirió que en Alemania tuvo la oportunidad de convivir con 39 ganadores de ese reconocimiento, experiencia que le sirvió para inspirar sus nuevos retos académicos.

Quiero seguir en este campo, me dan muchas ganas de continuar, representar a mi estado y poner en alto a mi país en el extranjero. Veo más cerca la posibilidad del Premio Nobel, no tan imposible como pensaba, mi sueño es conseguir una investigación que trascienda y sea un beneficio para la humanidad.

APOYO GUBERNAMENTAL IMPULSA LAS CAPACIDADES DE LA JUVENTUD

Asimismo, opinó que todavía observa falta de incentivos gubernamentales para los jóvenes, principalmente del área de ciencias, pues esos recursos les ayudan a impulsar sus capacidades.

De ahí que, propuso que los gobiernos deben revisar perfectamente los lineamientos para canalizar las becas estudiantiles y la difusión de esos apoyos, pues al final son herramientas que apuntalan su formación académica.

De que he tenido la oportunidad de salir de México, veo que hay apoyos en particular en Europa, el día que me entregaron el Premio Estatal de la Juventud, dijeron que no solo es echarle ganas, también es importante que haya los espacios y las iniciativas gubernamentales para que los jóvenes puedan aprovechar y potencializar su capacidad.

LAS ADICCIONES, PROBLEMA REAL EN ESTE SECTOR

Samuel Hidalgo, de 29 años de edad, reconoció que las adiciones entre los jóvenes son un problema real que afecta al estado, al país y al mundo.

Pero, consideró que pueden enfrentarse con mayores acercamientos a expresiones culturales, deportivas y artísticas para que los jóvenes desarrollen sus capacidades, sin necesidad de recurrir a los vicios. El deporte es la manera más simple de evitar la necesidad de la adicción.

TLAXCALA TIENE JÓVENES TALENTOSOS

Así, dijo que el estado tiene jóvenes talentosos con buena preparación y potencial de desarrollo tanto en el ámbito académico como en el deporte y las artes.

He visto el potencial de nuestra población y también las ganas para salir adelante. Creo que vamos bien, tal vez lento comparado con otros estados, pero ahí la llevamos. Hay muchos tlaxcaltecas en el extranjero

CONGRESOS

Participó en los congresos “Young Scientist” en el Nóbel Lindau Meeting 2019; en el Symposium de Graduate-Students en Rochester Institute of Technology 2018 y en Hands-On-Research in Complex Systems, ICTP,Trieste, Italia 2016.

PREMIOS

Samuel Hidalgo ha recibido los premios al mejor promedio de la Maestría en Física Aplicada 2019: 10.0; beca de estancia de investigación en el extranjero (CONACYT-2018), mejor promedio de la Licenciatura en Física Aplicada 2017: 9.97, entre otros.

Me siento muy contento, porque además siendo padre de un hijo de casi siete años de edad, he conseguido salir adelante, me siento agradecido y bendecido también por estos logros que son fruto de mi trabajo

Samuel Hidalgo / Estudiante de doctorado

Samuel Hidalgo / Estudiante de doctorado

