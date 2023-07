Tratantes extienden redes de operación a 11 municipios

Las víctimas de trata con fines de explotación sexual ya no son enganchadas solo en los municipios de la zona sur del estado, pues el programa estatal contra ese delito señaló que los tratantes ampliaron sus operaciones al centro, centro-norte y centro-sur de la entidad.

Local Concretan acciones contra el delito de trata de personas

Resultado de los diversos reportajes y estudios efectuados, la mayoría de personas considera que los tratantes y víctimas de prostitución son de municipios del sur de Tlaxcala, pero sus acciones delictivas las han diversificado en otros lugares.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

El “Programa estatal contra la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022-2027”, consultada por este Diario, señala que fueron 11 municipios de diversas zonas del estado donde fueron engañadas las mujeres víctimas de tratantes.

Policiaca Logra FGR sentencia de 90 años por trata de personas

El proyecto publicado el pasado ocho de septiembre de 2022, en el Periódico Oficial del gobierno del estado, edición número uno, extraordinaria, precisó que los orígenes de las víctimas fueron Teolocholco, San Pablo del Monte, Tenancingo, Acuamanala, Zacatelco, Papalotla y Quilehtla, pero también hubo registros de Apizaco, Contla, Chiautempan, Ixtacuixtla y la propia capital tlaxcalteca.

Resaltó que las mujeres fueron enganchadas principalmente por medio del enamoramiento, promesas de trabajo, una vida mejor y estabilidad económica, pero al final fueron explotadas sexualmente.

No dejes de leer:➡️ [Video] Trata de personas, práctica sin control

Detalló que la edad promedio de las personas engañadas fue entre los 20 y 35 años, mientras, el número de víctimas identificadas en el periodo de 2017 a 2022 fue de 53, todas ellas mujeres.

EL ESTADO MÁS SEGURO, PERO CON RED DE PROXENETAS

El estudio señaló a Tlaxcala como un caso muy particular, pues se le considera entre los estados más seguros de la república mexicana, pero al mismo tiempo ha desarrollado redes de trata, las cuales son señaladas a nivel nacional e internacional.

Policiaca Policía de Investigación aprehende a un hombre por Trata de Personas

Te recomendamos:➡️ Concretan acciones contra el delito de trata de personas

Las redes, dijo, tienen particularidades como el carácter fuertemente familiar que se ha superpuesto con las estructuras comunitarias, religiosas e institucionales de ciertas zonas de la entidad.

Por tanto, detalló que los aportes de la ciencia social relacionan a la trata de personas en Tlaxcala con un sistema proxeneta enquistado en su territorio hace poco menos de un siglo y a su vez hace posible la esclavitud sexual en mujeres, pero todo se traduce como un problema de violencia extrema y de violaciones a derechos humanos.

ACCIONES DEL GOBIERNO ESTATAL CONTRA LA TRATA

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

En cuanto a las acciones del gobierno estatal contra la trata, el estudio enfatizó que la entidad tiene un albergue regido por el “Protocolo de Actuación Unificado para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios”, el cual sirve para la atención e investigación de delitos cometidos contra mujeres por razones de violencia de género, además, fue diseñado un manual de procedimientos vinculados a dicho instrumento.

Respecto a los juzgadores, aseguró que tienen conocimiento y aplicación de los Protocolos Iberoamericano y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género.

Municipios Hartos en Tenancingo por estigma: alcaldesa Micaela Guzmán

También han informado que tienen conocimiento y comprensión de la violencia contra las mujeres desde la antropología, sociología, economía, psicología y acciones de trabajo social.

Más información:➡️ En Tlaxcala persiste omisión en denuncia de la trata

AUMENTAN PERMISOS PARA MOTELES EN TEOLOCHOLCO

Por otro lado, destacó que de 2014 a 2016 fueron otorgadas licencias para 20 hoteles, 20 autohoteles, 35 moteles, 203 bares y 73 botaneros en los municipios de Tetlanohcan, Tlaxcala, Quilehtla, Ayometla, Acuamanala, Teolocholco, Tlaltelulco, Chiautempan, San Pablo del Monte, Papalotla, Xicohtzinco y Tenancingo.

Destacó el caso de Teolocholco donde las licencias proporcionadas en el periodo señalado fueron para 11 hoteles, tres autohoteles y 19 moteles, a pesar de que el municipio no tiene vocación turística y se ubica sobre la vía corta Chiautempan-Puebla, en el denominado “corredor de explotación sexual”.

Continúa leyendo:➡️ Observatorio ciudadano y UATx, visibilizan la trata de personas

NO RENOVAMOS LICENCIAS: ALCALDE

En ese sentido, el actual alcalde de Teolocholco, Rodrigo Cuahutle Salazar, declaró que no ha autorizado nuevas licencias para moteles y tampoco ha renovado aquellas cuyos negocios no cumplen con la normativa de operación como lineamientos de Protección Civil, de no fumadores, de higiene, entre otras.

Local [Video] Trata de personas, práctica sin control

Actualmente tenemos un padrón de 22 moteles, algunos operando al 100 %, otros ya no. En la trata de personas en Teolocholco no queremos tapar el sol con un dedo, pero es un tema que ha ido a la baja, se han capturado vecinos dedicados a ello, pero sin trasgredir el derecho de los ciudadanos de este municipio, pero son personas originarias de otros lados y vinieron a radicar aquí, declaró.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

El munícipe aseveró que pretende cambiarle “el rostro” al municipio con el impulso al turismo con la promoción de los murales, la inauguración de un museo municipal, el rescate del centro ecoturístico y la mejora del bosque en la Malinche.

La edad promedio de las personas engañadas fue entre los 20 y 35 años, mientras, el número de víctimas identificadas en el periodo de 2017 a 2022 fue de 53, todas ellas mujeres, reveló el programa estatal.