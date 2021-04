Tres de cada 10 niños laboran a corta edad, informa Sipinna

En Tlaxcala, tres de cada 10 niños en edad de no trabajar deben hacerlo para apoyar a sus padres en el sustento económico del hogar, pues son estos quienes los llevan u obligan a que realicen labores no aptas para ellos, indicó la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes en Tlaxcala (Sipinna), Patricia López Aldave, al tiempo que sostuvo que la pandemia aumentó estos casos.

En el marco del Día del Niño, que se celebra este 30 de abril, informó que en Tlaxcala la edad que tiene permitida para laborar este sector es de 16 años en adelante, por lo que los menores no deben realizar estas actividades, aunque para aquellos en que el número de años no es impedimento, este debe ser un trabajo formal, de ahí la gran mayoría que se insertan el mercado lo hacen a través del informal, por lo que a su corta edad asumen un trabajo que no deberían hacer.

Lamentó que sean los propios padres de familia quienes fomenten y lleven a los niños hasta estos lugares, por ejemplo, los que se rentan para cargar las bolsas de las personas en el mercado, limpian vidrios, se disfrazan, piden limosna o venden dulces, pero –aclaró- que este no es un problema social en el estado, sino que es de alcance mundial.

Eso sí, puntualizó que la mayoría de los niños es hijos de personas migrantes, que vienen de Oaxaca, Puebla o Chiapas y se asientan en la zona centro de Tlaxcala, Apizaco y Chiautempan, de ahí que las han buscado para ayudarles en temas de salud, alimentación, educación y por ello se trabaja de manera colegiada para organizar el programa para erradicar el trabajo infantil.

“Acudimos a donde están los niños, ya sea en los semáforos u otros puntos y hacen un censo, además de que hablan con los padres porque no se les pueden retirar a los niños, sino que es para ubicar el lugar de procedencia, para posteriormente ‘sanitizarlo’, darles cubrebocas y reportarlos con los Sistemas Estatales del Desarrollo Integral de la Familia, ademá de advertirles que no se puede realizar esta actividad con los niños”, señaló.

“Sucedió con dos familias, entendieron, pero los apoyamos con el DIF de Chiautempan y se les dio cobijo, tenían tres menores y un adolescentes, y les están dando clases a los padres para que salgan adelante y los niños están en resguardo del sistema municipal, y eso tratamos de hacer, enseñarles que los niños no deben trabajar, darles una alimentación y nos ponemos en contacto con el estado de donde vienen para que se les regrese”.

Resaltó que actualmente ya cuentan con una Comisión Estatal para la Prevención y Erradicación del Trabajo infantil y Protección de las y los Adolescentes Trabajadores, la cual está integrada por las Secretarías de Gobierno, de Educación Pública, Salud, de Fomento Agropecuario, de Turismo y Desarrollo Económico, la de Seguridad Ciudadana, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre otras.

La pandemia detonó que más paterfamilias obligaran a sus hijos a laborar, aun en edad de no hacerlo

