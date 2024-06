Tropieza inicio de la temporada de luciérnagas por sequía; no hay suficiente presencia de estos insectos

La sequía que registra Tlaxcala derivó en que la temporada de luciérnagas tenga un tropiezo en su inicio, pues al ser un fenómeno natural no hay suficiente presencia de estos insectos que en su apareamiento brillan con luz propia.

La titular de la Secretaría de Turismo (Secture), Josefina Rodríguez Zamora, confirmó que están autorizados para este año 26 Centros de Avistamiento, pero algunos decidieron no abrir sus puertas el fin de semana pasado, el primero de la temporada, que está contemplada del 14 de junio al 11 de agosto.

Luego, sostuvo que hay centros de avistamiento que sí tienen luciérnagas por su nivel de humedad, pero esperan que llueva con intensidad en los siguientes días para favorecer la presencia del espectáculo natural.

Hubo centros que no abrieron este fin de semana por elección propia y no tenían todavía reservaciones o no había avistamiento, pero los 26 están abiertos y autorizados. Justo no ha llovido en 20 días, esperamos que este clima nos favorezca, dijo.

Asimismo, la responsable de la Secture defendió que los centros de avistamiento tienen nuevas opciones de actividades ecoturísticas para los visitantes que asistan al disfrutar del espectáculo natural de las luciérnagas. Ahora disponen de alternativas de campamento, caminatas, platillos típicos, entre otros productos.

Invito a que vivan las experiencias de los nuevos glamping, ir a los talleres, a las actividades gastronómicas disponibles y no sólo el avistamiento de luciérnagas, expresó.

Josefina Rodríguez aclaró que si alguno de los centros de avistamiento no cumple con los reglamentos cada autoridad estatal puede revisarlos y sancionarlos.

26 centros de Avistamiento funcionan en la temporada de luciérnagas 2024, la mayoría están ubicados en Nanacamilpa, el resto en Calpulalpan.