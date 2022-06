Un año, elección histórica | Coalición parcial, el principal error: Minerva Hernández

Con la certeza de que la construcción de la coalición “Unidos por Tlaxcala” fue incorrecta, y que esa imperfección traía todo el dolo para disminuirla, responde Minerva Hernández Ramos al cuestionamiento de los resultados electorales del 2021.

Al respecto, la entonces coordinadora de campaña de Anabell Ávalos Zempoalteca dijo sentirse tranquila con los resultados del trabajo que desempeñó, pese a no haber obtenido el triunfo.

-A un año, ¿qué se hizo mal?, ¿qué faltó hacer?

-El tema de la construcción de la coalición, desde mi perspectiva, debió haber sido una coalición total y no parcial, porque en la mesa estábamos todos sentados, pero ya en los territorios muy concretos había cierta competencia, hasta enfrentamientos entre candidatos que formaban parte de una misma coalición.

“Y debo decir tal como lo pienso: hoy tengo esa certeza de que la construcción de la coalición fue incorrecta, pero obviamente tampoco soy ilusa, sé que esa imperfección traía todo el dolo para disminuir nuestra a coalición”, enfatizó.

Minerva Hernández considera que el tema de la ideología es del pasado, pues más allá de los partidos se anteponen las convicciones. Fabiola Caballero

-¿De parte de quién?

-No quisiera mencionar nombres, la historia coloca a cada quien en su lugar, creo que es evidente. Ni las derrotas, ni las victorias son consecuencia de una sola decisión, son el cúmulo de factores y esto permite perder o ganar una elección.

-También, con mucha claridad puedo decir que la ausencia del entonces gobernador en la coalición “Unidos por Tlaxcala”, y a la vez su cercanía con la coalición que hoy gobierna aquí, pues fue un factor que definitivamente jugó en contra y eso no se puede soslayar.

-¿De eso derivó que no hubiese una coalición total?

-Yo se lo atribuyo en mucha parte a eso.

-¿Hubo una oposición muy particular o fue todo el grupo que no logró ponerse de acuerdo?

-Yo no estuve en la parte de la negociación, entonces no me atrevería a aseverar algo que no me consta, pero sí puedo decir que cuando pones tus intereses personales sobre el interés superior que, en este caso era nuestro estado, pues lo único que se demuestra es oportunismo.

“Y pues a la fecha yo no conozco ningún estadista que haya sido oportunista, pero sí conozco varios oportunistas que incluso han sido gobernadores”, remarca la también senadora.

-Cuéntanos brevemente cómo fue tu día el 6 de junio del año pasado.

-Estuve en el “cuarto de guerra”, en la recepción de información básicamente, muy temprano acompañé a la candidata a sufragar, todo el día estuve aquí en Ixtulco, en el monitoreo de resultados.

-¿En qué momento supiste que los resultados no serían favorables para la candidata?

-Fue hacia la tarde cuando ya se empezaban a tener números y cuando hubo un pronunciamiento absurdo antes del cierre del horario establecido.

-Pero ustedes hicieron un pronunciamiento…

-Un pronunciamiento a la coalición, ahí estuvimos. Con los números que teníamos hicimos el pronunciamiento. Hubiera sido muy irresponsable salir a dar un pronunciamiento sin números.

-Sin embargo, desde fuera se veía que la coalición estaba muy segura del triunfo, y todavía a punto de terminar la jornada electoral se alzan como ganadores, ¿qué falló ahí? ¿Faltó información o fue una estrategia?

-No fue fácil coordinar a cinco partidos políticos; sin embargo, yo creo que hubo en algunos muy precisos elementos, una alta dosis de simulación, entonces hace inevitable las consecuencias.

-Con la función de ser coordinadora el año pasado, tuviste trato con todos los partidos, ¿te fortaleciste políticamente, hiciste alianzas?

-Afortunadamente bien, tampoco fue fácil el comienzo, pero nos integramos muy bien con los dirigentes, con los militantes de los diversos partidos y logramos tener una buena interlocución y entendimiento, hasta la fecha. Estimo que próximamente nos vamos a reunir para trazar nuevamente lo que viene.

LA LECCIÓN

En cuanto a los resultados obtenidos, para Minerva Hernández no queda más que continuar trabajando en los proyectos con estricta planeación, así como en la comunicación que es fundamental, “no dejar nada a la interpretación, ser muy claro”.

Por otra parte, aunque confiaba en el triunfo de la coalición, aceptó sentirse en algún momento insegura por la suma de voluntades a medias, además de la evidente inclinación del entonces mandatario del estado al hoy proyecto que gobierna Tlaxcala, “la ausencia en un lado y la cercanía del otro lado me da una lectura muy amplia”.

-Por supuesto, y yo creo que hoy más que nunca tenemos que impulsar la coalición a una coalición más amplia , si tú ves resultados del 2021 a nivel país, nuestra coalición quedó poquito abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Reorganizarnos e ir por esos votos que en aquella ocasión faltaron. Tener la propuesta que realmente haga que los ciudadanos volteen a ver a esta coalición de partidos de oposición como la mejor opción.



-¿Desde dónde debería construirse esa coalición?

-Debe reconstruirse desde la ciudadanía, obviamente nuestros partidos están puestos. Vamos juntos, la coalición fue un buen ejercicio, este año lo replicamos y bueno el próximo confío que también. Y nos estamos preparando para eso.

LA CONVICCIÓN POR ENCIMA DE LAS IDEOLOGÍAS PARTIDISTAS

Respecto a su participación en las filas de distintos partidos, primero en el PRD, luego en el PAN y hace un año en apoyo a la priista Anabell Ávalos, la senadora considera que el tema de la ideología es del pasado, pues más allá de los partidos se anteponen las convicciones.

-Hoy es la forma de cómo te organizas para resolver problemas sociales, porque, sin lugar a dudas, para mí la política es el instrumento del bien común.

-Siendo perredista te fuiste a apoyar al PAN, y siendo panista te fuiste a apoyar al PRI, explícanos.

-Es cuestión de proyectos, los que tenemos convicción política que creemos que tanto nuestra entidad federativa como nuestro país pueden ser mejores, hay que abonar al proyecto que represente eso.

-¿Qué son los partidos entonces?

-Son instituciones donde definitivamente se aglutina la gente en función de proyectos concretos, pero que hoy requieren la combinación de los mismos donde se encuentren coincidencias para impulsarlos.

-Hubo un tema que se puso sobre la mesa durante los meses previos a la elección, que fue la cuestión de género, la cuestión de la equidad, ¿qué tanto afectó esos resultados a la coalición?

-Debo decirlo tal como lo pienso, soy muy directa, pero el tema del amiguismo, el compadrazgo, etcétera, pues no acaba de radicarse en estos procesos y creo estamos todos obligados a privilegiar la competitividad, por un lado, pero también a personas que tengan proyectos, que tengan esas ganas de ser representantes en los diversos cargos y sobre todo que tengan decencia, que hoy hay mucha ausencia de decencia en algunos que ocupan cargos de este tipo.

- ¿Debo entender entonces que fueron las dirigencias partidistas quienes incurrieron en la selección de candidatos por amiguismo?

-Cada partido definió sus candidatos, es una responsabilidad de los partidos, hay que poner más atención en el tema de las candidaturas, pero creo hubo muchos factores colaterales que convergen en lo que les planteaba al principio, el dolo primigenio con el que fue planeada la coalición.

DATO:

Con información de Máximo Hernández

