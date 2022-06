Un año, elección histórica | En 2021, desastrosa elección para el PAN

La elección del 6 de junio de 2021 dejó muchas lecciones para los actores políticos y a algunos un “mal sabor”, es el caso de la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, quien no dudó en calificar como desastroso el resultado obtenido en los comicios.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, refirió que las malas cuentas fueron secuela de una crisis de credibilidad que viven los partidos políticos, falta de “sagacidad” de quien en ese momento dirigía al PAN (José Gilberto Temoltzin), una coalición no entendida por la militancia y las circunstancias extraordinarias del proceso electoral.

A un año de los comicios, los panistas siguen evaluando los alcances del mal desempeño en las urnas, pues solo ganaron en tres de las 60 presidencias municipales, una representación plurinominal en el Congreso del Estado y no tuvieron candidatura propia al Gobierno del Estado.

SER UN PARTIDO PREVISOR Y REACTIVO, EL RETO

La lección fue dura para los panistas, quienes tuvieron que aprender “a la mala” que alejarse de la militancia trae consecuencias negativas, sostiene Miriam Martínez.

En charla con este Diario refiere que el reto para el partido es amplio, el objetivo principal es que no exista fuga de militantes, socializar el tema de las coaliciones en un proceso de entendimiento y aceptación, pues en los pasados comicios el apoyo fue por disciplina al partido.

La votación en las urnas, recalca Miriam Martínez, no fue casualidad, pues existió molestia en la militancia porque a través de la coalición “Unidos por Tlaxcala” se dieron espacios a otros partidos.

En el caso de Apizaco, Apetatitlán y Cuaxomulco, atribuye el triunfo a quienes encabezaron las candidaturas y sus estructuras, pues los demás postulantes, sugiere, fueron dejados a la deriva o solo fueron de relleno.

LA HISTORIA DETRÁS DE LAS URNAS

-¿El 6 de junio qué papel jugaba Miriam Martínez en el PAN?

-Como la mayoría de los militantes panistas, casi el 99 % estábamos cubriendo alguna casilla, detrás de un candidato o recibiendo el conteo de los votos.

-Pero su partido no tuvo una candidatura propia, fue a través de la representación del PRI que participaron. ¿Cómo vieron este hecho los militantes?

-Aunque la candidata pertenecía a las filas del PRI, al bajar la coalición a los estados nosotros adoptamos a la candidata (Anabell Ávalos Zempoalteca), en ese momento ya pertenecía al PAN.

-“Así lo decidimos quienes colaboramos a través de la alianza, no negábamos su pertenencia, nosotros estábamos muy interesados que esa representación hiciera crecer a nuestro partido.”

-¿Cómo tomó la militancia que la coalición no fuera encabezada por una panista?

-Fue complicado, faltó que quien dirigía el Comité Ejecutivo Estatal informara con anticipación de la alianza.

- “Por eso había quien comentaba que cómo era posible que cómo vamos a apoyar a un candidato o candidata del PRI.”

-¿Qué sentimiento permeó en la militancia?

-Quienes no somos tan tradicionales, como el panista de hace 50 o 60 años, sabíamos que era la oportunidad de no dejarle el espacio a Morena, de ahí la importancia de trabajar unificados.

-¿Fue complicado pedir el voto a la militancia para una candidata de otro partido?

-Sí, desde luego que en algunos municipios fue complicado. Insisto, para el panismo tradicional había que hacerlo con mucha anticipación.

Durante la campaña dos personajes panistas muy importantes, Minerva Hernández y Adriana Dávila, coordinaron la campaña y formaron grupos de apoyo a favor de la excandidata a la gubernatura, respectivamente.

-¿Qué pensaron los panistas de que sus cartas fuertes apoyaran otro proyecto?

-Hay quienes no estaban contentos, pero aun así votaron por Acción Nacional, porque al final son disciplinados, no obstante, también hubo quienes entendíamos que era la única forma de acceder al Gobierno del Estado, aunque no se dio.

-Cómo dirigente del PAN, ¿cómo calificaría el proceso electoral 2021?

-Como un proceso atípico que nos dio ese salto de poder tomar la dirección para 2024.

“En este caso, la pandemia lejos de afectarnos nos permitió buscar los mecanismos de cercanía con los ciudadanos y de adaptación, pues en el caso de nuestros candidatos ganadores de Apizaco y Apetatitlán ambos caminaron con la bandera de salud al entender el tema y trabajarlo con anticipación”, señala Miriam Martínez.

EL PAN A UN AÑO DE LA ELECCIÓN

A un año de la elección y a cinco meses de haber asumido la dirigencia de Acción Nacional, Miriam Martínez está consciente de que el partido tiene que someterse a una reconfiguración y lograr la unidad entre liderazgos.

El panorama político que se vive actualmente, explicó, los lleva a ir nuevamente en conjunto con los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, pues es la única forma de restarle paso a Morena, que ha demostrado incapacidad para gobernar a nivel federal, local y municipal.

COALICIÓN NO ES A CONVENIENCIA, NI UN CAMBIO DE IDEOLOGÍA

La líder partidista está convencida que las alianzas contra Morena no son resultado de la conveniencia o por circunstancia, sino que es buscar el mal menor.

Con varios años de una crisis de partidos, expresó que cada quien ha buscado una estrategia, y la de Acción Nacional va orientada a trabajar en un partido ciudadano, por lo que estarán reformando sus estatutos a nivel nacional el 11 y 12 de noviembre próximos, para lo que tendrán una asamblea estatal el próximo 5 de julio.

Y es que, a 15 años de distancia, reconoce que el PAN no es un partido en boga, que provoque que la gente levante la mano para encabezar sus candidaturas, ya que ha venido a la bajada, provocando un sentimiento de descontento, desconfianza, hartazgo y cansancio de la militancia.

PAN SERÁ UN PARTIDO QUE PRIVILEGIE A LAS MUJERES

La polémica que causó el partido al oponerse en los pasados comicios que las mujeres encabezaran las listas de representación proporcional para generar más espacios de participación, segura Martínez Sánchez, no será un escenario que se repita.

Por ello trabajan una propuesta, en coordinación con la dirigencia nacional, para privilegiar la paridad en el ámbito público, además de que los comités estatales están encabezados de manera equitativa por mujeres, tema que trasladarán a la representación plurinominal.

EL APUNTE

No ganar la gubernatura y solo obtener el triunfo en tres presidencias municipales, provocó que el Acción Nacional considere la elección 2021 como desastrosa.

Miriam Martínez dirigente estatal del PAN

Alianzas contra Morena no son resultado de la conveniencia o por circunstancia, sino buscar el mal menor”





Con información de Diana Zempoalteca

