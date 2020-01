Un combate integral a la corrupción en el Congreso local, demanda PRI

Tras hacerse públicos los posibles casos de corrupción al interior del Congreso local, Noé Rodríguez Roldán, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), demandó un combate integral y frontal a la comisión de ese delito.

Local Iniciará PRI renovación estructural

En conferencia de prensa al ser cuestionado por esos hechos, opinó que cualquier acusación debe está fundada y que deben existir pruebas reales, para no exponer de manera mediática a personajes de oposición al gobierno federal y exonerar a los amigos y a los funcionarios públicos.

Acompañado de Mildred Vergara Zavala, secretaria general del PRI, y de Yolanda Eugenia González Hernández, delegada del Comité Ejecutivo Nacional en Tlaxcala, reprobó que los representantes populares de diversos partidos usen los recursos públicos para su beneficio económico.

Por eso, al considerar que se trata de “un secreto a voces”, señaló que el tricolor estará atento de todo lo que suceda en el Congreso local –a través de la diputada local Zonia Montiel Candaneda- para evitar que afecte a la ciudadanía.

Eso sí, aseveró que el PRI no va a ser ni cómplice ni comparsa, y que si existen responsables emanados de las filas de ese instituto político, priistas que estén sujetos a un proceso legal o que se les impongan sanciones, deberán enfrentarlo.

Local Reglas claras para operar el Insabi: Noé Rodríguez

Pero también exigimos que en el proceso se cumplan las formalidades y que sea en apego a derecho para que no se les acuse por su ideología, sino por sus posibles actos de corrupción. Y cuidaremos que se use el mismo rasero para todos, no uno para los adversarios y otro para los amigos porque eso es insostenible en una democracia,expresó.

Ahí, instó a la ciudadanía a comparar el trabajo de los gobiernos federal y estatal, pues dijo que en el caso de Morena en 2019 no logró un crecimiento económico para México y que el panorama para 2020 será igual, mientras que en Tlaxcala el gobernador Marco Mena logró en el segundo trimestre del año pasado un incremento del 4 %.

