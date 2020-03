Un domingo sin gente en la capital tlaxcalteca 

Ante la emergencia sanitaria del Covid-19, este domingo transcurre con poca gente en la capital tlaxcalteca.

Local Mejora el IMSS tratamiento de males renales

Capillas, iglesias y parroquias cerradas, algunos restaurantes abiertos, no hay aseadores de calzado, el transporte público disminuyó.

Local Cierra INE temporalmente los módulos de Atención Ciudadana en el país

La fachada de la parroquia de San José, que apenas el jueves conmemoró a su santidad, lleva 30 meses cerrada.

A las 11:00 horas, funcionarios del Gobierno del Estado dan cumplimiento a sus guardias, hay suficiente lugar para estacionarse.

Ahí, un vagabundo veterano deambulaba en la céntrica ciudad. "Dicen que anda un virus, pero yo no tengo casa", expresó a este Diario.

Local Tiene Sesa vacunas contra el sarampión

Este hombre, cada amanecer despierta buscando que alguien le regale alimentos para subsistir.

"Me llamo Gustavo, no me acuerdo de mi edad, pero nací en el 56, soy de San Simón Tlatlahuiquitepec, municipio de Xaltocan", dijo.

Tras otra noche de dormir en el piso de un estacionamiento, empieza a recorrer las calles y descansa frente a la parroquia de San José.

Local Pide Sección 31 del SNTE que Consejo Técnico sea a distancia

Ahí, una empleada de la dirección de Gobernación le obsequia café y un sándwich. Tras saciar el hambre expresó: "(ella) es mi ángel que me da de comer, le agradezco a ella y a Dios".

Refirió que se llama Gustavo, originario de San Simón Tlatlahuitepec, municipio de Xaltocan y comentó que tiene una hermana, pero vive en Tamaulipas.

Foto: Tomás Baños

NO DEJES DE LEER

Local Necesario, el vínculo familiar para ser felices: Cecilia López

Local Adapta Sesa hospital en Nativitas para atender Covid-19