Un paciente Covid-19 le cuesta al gobierno $30 mil al día

Al gobierno de la República le cuesta hasta 30 mil pesos diarios, mantener en un hospital a un paciente contagiado por Covid-19.

Local Día del Médico | Viven con el riesgo de contagio

Román Nájera Ramos, director del nosocomio, reveló que se trata de una patología desconocida, de ahí que, cada paciente recibe un trato distinto.

Te recomendamos: ➡️ Faltan en Tlaxcala médicos familiares

Local Día del Médico | Médicos, héroes en lucha contra Covid

Ante ello, exhortó a la población que haga prevención y como en el boxeo, “no bajar la guardia, porque el coronavirus contraataca”.





Expuso que el año pasado, reconvirtió el hospital de San Pablo del Monte a Covid, para la atención de enfermos en primera y segunda marejada.

Entérate: ➡️ Reconoce Marco Mena personal médico del gobierno de Tlaxcala

“Entre las malas noticias, lo bueno es que con el equipo sofisticado se salvaron muchos pacientes y el personal sanitario”, resaltó. Egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dijo que al saturarse los hospitales en San Pablo del Monte y Nativitas, fue comisionado para hacer la conversión a tercer nivel de atención en Huamantla.

Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Local Estrategia fiscal requiere de una cirugía mayor: Minerva Hernández

“Recibí la instrucción del secretario de Salud para enfrentar la segunda ola, entrar al quite y contener esta tercera”, apuntó. Admitió que han enfrentado falta de medicamentos, por lo que se pide el apoyo de los familiares.

Reconoció el apoyo del gobierno municipal de Huamantla quien donó 40 generadores de oxígeno fabricados en Alemania, los que sirven para la recuperación de los pacientes. Eso sí, aclaró que aunque los pacientes viven aislados y deprimidos por los efectos de la enfermedad, a través del área de psicología, el personal hace videollamadas de animación.

Te recomendamos: ➡️ ¿Por qué celebramos hoy el Día del Médico?

En el caso de la población infantil, informó que ya hay casos de niños hospitalizados, aunque en Huamantla ninguno.

Local Gobierno de Apizaco anunció Feria de la Salud 2021

- Director, ¿Cuál es la expectativa ante la pandemia?

- “Hace un año, los niños eran asintomáticos, pero ahora no, presentan sintomatología y podrían desencadenar una crisis, por eso, debemos bajar la guardia, ese grupo está en riesgo”.

IRENE LUCHA INTUBADA





Doña Irene tiene 62 años, pero se resiste a morir. Ella se cuidó durante la primera y segunda ola de la pandemia, pero en un descuido fue contagiada por su nieta.

Local Detección temprana del cáncer de mama salva vidas

"Mi suegra no se quiso vacunar, le dije señora, le regalo sus vacaciones cuando esto acabe, pero siempre tuvo miedo", explicó Leo Díaz, mecánico de oficio.

Continúa leyendo: ➡️ ¿Médicos suicidas? Para el personal de salud, contraer el virus es un riesgo permanente

En cambio, doña Teresa después de permanecer intubada durante nueve días, logró vencer a la enfermedad. Ella fue dada de alta por los especialistas del hospital de atención de tercer nivel.





"Ya me voy sana, no me acuerdo cuando entré, pero ya estoy pidiendo que me saquen, agradecer a Dios y a todos ustedes por su atención", expresó contenta a este Diario.









Solo un 20 % de los pacientes que es intubado libra el mal en San Pablo del Monte, Huamantla y Nativitas.





Existen camas para dar atención a pacientes con Covid-19: René Lima



Continúa leyendo ➡ https://t.co/3ZUHBLIwgx#Salud pic.twitter.com/hM9Lhfjebn — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 20, 2020

MÁS NOTAS

Doble Vía Colitis por ansiedad es cada vez más común en jóvenes, según la UNAM Local Aprueban semáforo verde para Tlaxcala