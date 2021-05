Una pasión para mí ser maestra, dice Teresa Muñoz

"A lo largo de 24 años de carrera sigo confirmando que es una pasión ser maestra, por tener la oportunidad de colocar los primeros aprendizajes en los menores", destacó Teresa Muñoz Hernández, docente frente a grupo en la escuela preescolar indígena Maseualtlanex, ubicada en Acxotla del Monte, del municipio de San Luis Teolocholco.

Dentro de la celebración del Día del Maestro, enfatizó que conocer del náhuatl le facilitó su desempeño como educadora en el nivel preescolar, donde hoy en día tiene a su cargo el primer grado con 17 alumnos.

Tras sostener que si regresara el tiempo elegiría nuevamente ser maestra de preescolar, Teresa Muñoz compartió que de su abuela aprendió a hablar en náhuatl y su papá la motivó a ser educadora.

Refirió que desde pequeña escuchó los diálogos también de se, mamá y papá, por lo que aprendió rápidamente el dialecto. “No se me dificultó, solo un poco la gramática, pero después aprendí a sacar la raíz de la palabra, los verbos y cómo se deben conjugar”. Posteriormente, expresó que “mi papá quería que uno de sus 10 hijos fuera docente, al complacerlo descubrí mi pasión profesional. Puse mucho de mi parte para salir adelante. Me llamó mucho la atención el náhuatl, me invitaron a hacer un libro en Tlaxcala con varias compañeras”.

Compartió que en las clases a distancia sus principales herramientas son la computadora y el WhatsApp, por el que envía a los padres de familia las lecciones, ya que los alumnos solo cuentan con el celular para recibir las actividades, mensajes, imágenes y todo lo relacionado con el ciclo escolar en curso, como el recordatorio diario de la programación de Aprende en casa III, para que lo sintonicen.

Teresa Muñoz estudió en la Universidad pedagógica Nacional, plantel Tlaxcala, ubicado en San pablo Apetatitlán y tiene 51 años de edad y 23 ejerciendo como docente.

