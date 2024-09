Una vez más Ddeser buscará que aborto sea despenalizado en la entidad; esperan que se sumen diputados

En busca de lograr la despenalización del aborto en Tlaxcala, la Red por Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) aseguró que cuentan con el respaldo de al menos 10 diputados que apoyan esta determinación y se encuentran en esta lógica, pero buscarán que los demás puedan ser incluidos en algún momento para lograr consumar ese mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lograr una votación mayoritaria.

Local Registra tendencia a la baja el embarazo adolescente, afirman autoridades estatales; conmemorarán día nacional el 26 de septiembre

Al respecto, la directora de dicha red, Rosario Texis Zúñiga, indicó que han realizado un análisis y la mayoría de las y los diputados no tiene un perfil en cuestiones de derechos, pero está por concluir si les alcanzan los votos que tienen y la posibilidad que hay cuando uno no tiene el perfil puede votar por lo que mandata a nivel nacional.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Local Retomará Congreso del Estado discusión del aborto

Aceptó que el escenario político no es el ideal para lograrlo, a pesar de que la diputada Lorena Ruiz García encabeza la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, con quien ya ha buscado diálogo para ver la posibilidad de construir y avanzar en esa medida para conocer a los integrantes de la comisión y tener una respuesta más en conjunto con ella y avanzarán con otras.

“Sabemos que no está en la agenda legislativa y nos preocupa porque ya son 20 estados los que despenalizaron el aborto y Tlaxcala no lo ha logrado, pero no han puesto sobre la mesa la urgencia de realizarlo; seguiremos con la presión, estamos preparando varios elementos de la agenda feminista”, afirmó.

Recalcó que buscarán la introducción de la iniciativa de ley sobre la despenalización en la semana 12 en el estado, pero esa iniciativa la prepararán y la nutrirán para que sea incluida en la agenda, aunque lo abordarán por varios frentes, por ejemplo, desde el ámbito de la salud o derechos humanos y generar un cambio de dinámica para lograr la votación lo antes posible.

No te pierdas:➡️ Mujeres se unen para crear redes de acompañamiento a través de pinta de pañuelos

Local Rosario Texis, de voluntaria a defensora de las mujeres tlaxcaltecas





Finalmente, Texis Zúñiga resaltó que actualmente existen tres diputadas que se asumieron como de la diversidad sexual, de ahí que la misma diversidad de género implica el acceso a los derechos, por lo que van a buscar a todas las comisiones para lograr tener la mayoría, aunque reconoció que es un trabajo difícil, pues han visto en el análisis político que no tienen una agenda de derechos, pero podría ser una posibilidad de abrir nuevos espacios.

ESPERAN LOGRAR AVANCE EN AÑO Y MEDIO

En año y medio esperan haber logrado algún avance, pues la presidenta de la República se pronunció por la despenalización del aborto, la creación de las secretarías de las mujeres y con ese tema en Tlaxcala es importante, pues ya hay política pública para atender esos casos.