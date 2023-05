Unidad y reconciliación necesita Morena, afirma senador Ricardo Monreal en Tlaxcala

El senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que es tiempo de unidad y reconciliación en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tras la efervescencia política que ha generado la sucesión presidencial.





Durante su visita a Tlaxcala en un reconocido salón social de la Capital, Monreal Ávila externó que no va a judicializar el proceso interno de su partido, no obstante, manifestó que no ha existido piso parejo entre los aspirantes a ocupar la candidatura a la Presidencia de la República.

Externó que "yo no cuento con los recursos suficientes para pintar bardas o colocar lonas y me apego a los principios de Morena de no destinar recursos públicos o privados para promoción personal, a mi solo me acompaña la gente".

Planteó que el proceso de su partido tendrá que empezar su definición el cinco de junio, después de que concluya el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila, en el que tendrán que establecer topes de gastos, definir una encuesta de tres meses que concluya a más tardar en agosto y que en octubre pueda definirse la candidatura.

El senador destacó la apertura de su partido a nivel local, pues de las tres visitas que ha hecho en la entidad al hacer públicas sus aspiraciones el dirigente estatal del partido, Carlos Augusto Pérez, lo acompañó en reunión con simpatizantes.

Monreal Ávila comentó que su intención es que los cuatro aspirantes (Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard), debatan y presenten sus propuestas.

Ante medios de comunicación de Tlaxcala fue enfático, si los resultados no lo favorecen no saldrá de Morena "si yo pido que se establezcan las reglas, también debo de honrarlas, no tengo inconveniente en eso".

Reconoció que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los gobiernos estatales, así como de las estructuras partidistas, sin embargo, señaló que no afectará a Morena, al sostener que "creo que el partido merece la unidad, porque si no estamos cohesionado y unidos podría haber un riesgo en la ratificación de 2024".