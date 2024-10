Unidades Atah y Expresso Xicohténcatl dan servicio sin tarjeta de circulación ni permiso

Recientemente el Gobierno del Estado emitió una declaratoria para regular el servicio de transporte público en el tramo carretero Apizaco-Tlaxcala, tras detectar una serie de anomalías cometidas por las empresas Autobuses Tlaxcala-Apizaco-Huamantla (ATAH) y Expresso Xicohténcatl, las únicas que al momento cubren esa ruta.

Municipios [Video] Regularán el transporte de ruta Apizaco-Tlaxcala; ATAH y Xicohténcatl ya no serán las únicas empresas que brinden el servicio

El tramo Apizaco-Tlaxcala comprende carreteras de jurisdicción federal, estatal y municipal, y posee puntos intermedios en Santa Úrsula Zimatepec y la "Y", en Yauhquemehcan; San Matías Tepetomatitlán, en Apetatitlán; y Tizatlán, Bulevar Leonarda Gómez Blanco y Avenida Puebla; en el municipio de Tlaxcala.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Según la “Declaratoria de existencia de una necesidad pública del servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de colectivo, con itinerario fijo y su satisfacción en el tramo carretero: Apizaco-Tlaxcala”, publicado por el Gobierno del Estado en el Periódico Oficial de Tlaxcala, la situación operacional de esa vialidad fue analizada detalladamente.

Policiaca Aparatoso choque entre camión de ATAH y tractocamión deja dos heridos, en Xaloztoc

Primero, los titulares de las secretarías de Finanzas y de Movilidad y Transporte de Tlaxcala solicitaron a la Dirección General de Autotransporte Federal informar si esa dependencia tenía la facultad para regular y efectuar el cobro de contribuciones a dichas empresas.

La respuesta de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, fue que la Dirección General de Autotransporte Federal “no cuenta con facultades expresas para regular y efectuar el cobro de contribuciones de empresas”.

Lee más:➡️Crearán fideicomiso para transportistas de Tlaxcala

Derivado de esa respuesta, quedó asentado que ese tramo incluye zonas de jurisdicción federal, estatal y municipal; además de que, de conformidad con la normatividad aplicable, cuando una ruta de transporte público estatal transita por vías federales deberá contar con el permiso de conectividad correspondiente.

En el caso de las empresas ATAH y Expresso Xicohténcatl de la ruta que hacen pasa por la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, y por la carretera federal 136 Los Reyes-México-Zacatepec.

LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Infórmate:➡️La Secretaría de Movilidad y Transporte ha capacitado a más de mil operadores de transporte público

Del análisis hecho a esa ruta de transporte público, el Gobierno del Estado detectó que desde hace más de 30 años existen irregularidades en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, consideradas como situaciones anómalas que generan alta inseguridad para los usuarios, como lo es la circulación de las unidades vehiculares sin la concesión correspondiente.

Una de ellas es que a las unidades de transporte público de las empresas ATAH y Expresso Xicohténcatl no les es posible la asignación de placas vehiculares, no cuentan con tarjeta de circulación ni engomado, y que incluso no poseen el dictamen para uso de gas licuado de petróleo (LP) como combustible.

Una anomalía más tiene que ver con los operadores de las unidades, quienes conducen sin la licencia de conducir correspondiente ni el tarjetón de identificación oficial; mientras que, en el caso de una de las empresas, no tienen la póliza de seguro para el viajero.