Unir esfuerzos para retornar a las escuelas, dicen maestros

Al conocer que el retorno a las clases presenciales, tras la emergencia sanitaria de Covid-19, será en agosto para el ciclo escolar 2021-2022, los maestros tlaxcaltecas opinaron que deben unir esfuerzos y acciones con los directivos y autoridades educativas, privilegiando la seguridad de la comunidad escolar.

Para el maestro Carlos Ortega, de nivel primaria, lo ideal es que las autoridades los capaciten, de tal manera que queden claros los protocolos para el retorno a las aulas y no existan problemas de salud.

Consideró que no deben existir improvisaciones, por eso la coordinación de esfuerzos contribuirán a estar seguros ante el nuevo coronavirus, al tiempo de que para los maestros es un reto hacer el diagnóstico y compensar el rezago educativo.

Hay una minoría de padres de familia que no están de acuerdo en el regreso a clases porque existe incertidumbre en los protocolos de la SEP, la información que se no shace llegar a los docentes. Considero que se debe manejar una comunicación más efectiva, pues cada vez que se comunican los padres de familia siempre la pregunta es cuándo se reapertura la escuela.

Por su parte, Ricardo Reyes Molina, docente de nivel superior, opinó que el regreso a clases combinado con modalidad presencial y en línea sería favorable para los estudiantes y los maestros, pues muchos jóvenes son de otros estados y eso permitirá seguridad ante la Covid-19.

“Podrían ser clases mixtas por lo menos el primer semestre. En el caso de las Normales recordemos que tenemos alumnos de otros estados, entonces hay riesgo, pues la pandemia sigue activa, sería importante tomar eso en cuenta”.

Mientras tanto, la maestra Gladys Méndez, consideró que fue una decisión acertada el regreso a clases presenciales en agosto, pues habrá tiempo para que junto con los paterfamilias y tutores se compartan las medidas sanitarias.

Serán las clases en los salones las que permitan a los alumnos retomar estrategias, planificar tiempos y el uso de los dispositivos que tienen internet.

Las estrategias para las clases presenciales deberán adecuarse a días escalonados y fortalecer en los alumnos a ser disciplinados y autónomos porque es lo que consiguieron en sus hogares, manifestó la maestra Sandra Cahuantzi Arenas.

“Creo queo el riesgo de contagiarse está latente en cualquier lugar, pero el recibir la vacuna y reforzar las medidas de higiene son aspectos que contribuyen a que podamos volver a la vida y a la nueva normalidad, aspecto necesario para la educación, el aprendizaje en las aulas es insustituible”.

Finalmente, el docente de telesecundaria, Augusto Ricardez Fermin, subrayó que privilegiarán que los alumnos tengan las mejores formas de aprendizaje. “La estrategia es fortalecer su aprendizaje en sus deficiencias académicas. No me sentiré seguro de no contagiarme, pues los alumnos no lo estarán”.

El Consejo Técnico Escolar del presente ciclo escolar consta en ocho sesiones.

