Usan en Secundaria Técnica 2 cuadernillo para abordar los contenidos

Tras argumentar que esta estrategia les permite mayor cobertura de los contenidos y dar seguimiento puntual a los estudiantes, en la Secundaria Técnica 2 Camaxtli de Apizaco, los maestros emplean un cuadernillo de actividades por semana.

En este periodo de clases a distancia, cada ocho días, los padres de familia deben adquirir el cuadernillo de las actividades que verán los estudiantes en sus materias, además de usar los libros de texto gratuitos y estar en comunicación por llamadas telefónicas y grupos de WhatsApp.

Entrevistado al respecto, el maestro Marcos Núñez George, quien imparte las asignaturas de robótica y programación de videojuegos, reconoció que identificaron complicaciones entre los alumnos para conectarse a internet y a las clases en línea, por eso emprendieron el uso de este método, el cual contiene el nombre de la materia, el tema, el aprendizaje esperado, la explicación del contenido, los ejercicios para reforzar el tema y las actividades prácticas.

Mencionó que recientemente con las medidas preventivas por la Covid-19, los padres de familia y tutores llevaron el material para que los maestros revisen los ejercicios de los alumnos.

Los papás lo han tomado bien, porque es muy barato y tienen en la mano lo que sus hijos tienen que hacer, pues es muy fácil que digan que están en las clases en línea y que no hubo tarea, o que no tienen datos y no saben qué hacer, a partir de ello saben lo que tienen que hacer en cada materia.

Explicó que en una papelería de Apizaco los maestros de la Técnica 2 dejan el material de la semana y los papás van a comprarlo por una cantidad de siete pesos en promedio.

“Es que las carencias de internet y herramientas digitales son un factor para que los menores no aprendan, porque tienen que compartir el celular o la computadora con los hermanos, la conexión cuesta. El cuadernillo trae las actividades de todas las materias para que el alumno lo realice en casa. Contiene el tema, el conocimiento, su actividad y tarea”, manifestó.

Finalmente, dijo que en la Técnica 2 el director pide a los maestros frente a grupo que los temas que aborden sean prácticos y se aproveche la transversalidad de materias.

