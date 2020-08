Usar cubrebocas en unidades, pide Secte

Hasta el momento, en Tlaxcala, elementos de las Policías estatal y municipales no realizan actos de vigilancia en el transporte público para obligar a las personas a utilizar cubrebocas o, de lo contrario, reconvenirlos para descender de las unidades, así como lo han aplicado el gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) sí realiza operativos dirigidos a los choferes, en los cuales han aplicado más de 500 infracciones a quienes se reúsan a utilizar este artículo.

El titular de la dependencia, José Luis Ramírez Conde, informó que realizar operativos no solucionará el problema de contagios en el transporte, más bien es un llamado a la conciencia y corresponsabilidad no solo por el uso del cubrebocas, pues también podría ser que se genere al momento en que se paga por el servicio, al usar el pasamanos y otras variables que no se pueden controlar.

En este sentido, detalló que cuentan con mil 505 concesiones, de ahí que sería imposible colocar a un inspector en cada una, por lo que apeló a la conciencia de quienes hacen uso del transporte.

Eso sí, aseveró que lo único que pueden controlar es al inicio y al término de cada “vuelta”, más no en el trayecto, que es donde las personas suben y hacen contacto con los demás y se puede dar esta cadena de contagios.

Por otro lado, sostuvo que seguirán insistiendo en la parte que les toca, aunque –reconoció- que sí ha habido colaboración de los transportistas y, de manera gradual, se ha ido incrementando el acatamiento a las disposiciones sanitarias

“Hay que reconocer, como en varias de las disposiciones que se dieron a conocer por parte del Consejo Estatal de Salud, sí hubo una fase para el acatamiento y ésta sigue, podríamos mencionar que en su momento también percibimos una buena voluntad de las transportistas y concesionarios, por eso no generalizaría”, ahondó el funcionario.

Descartan en Tlaxcala el "Hoy No Circula" y endurecer medidas sanitarias en transporte público



