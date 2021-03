Va Delfino Suárez por hazaña en el Distrito I

El tlaxcalteca Delfino Suárez Piedras ya hizo historia en el presente proceso electoral y va por más el próximo 6 de junio.

El originario de Tetla de la Solidaridad es el primero en lograr la candidatura independiente a diputado federal por el Distrito I. No solo eso, también es uno de los dos mexicanos que obtuvo esta postulación de entre más de 60 ciudadanos que presentaron su intención ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Con la experiencia que le ha dejado ser alcalde de su tierra natal y dos veces diputado local, Delfino Suárez se dice preparado para contender por el Distrito Federal I. De antemano sabe que no es un reto fácil, pero tampoco imposible, sobre todo al considerar la desilusión que tiene la ciudadanía hacia los 10 partidos antagónicos que hoy han formado dos alianzas con el único fin de “permanecer en el poder o acceder a él a como dé lugar”.

Consciente de que la participación política ciudadana está acotada y los partidos ya no representan los intereses de la gente, sino de grupos y personas en específico, es que decidió la vía independiente para acceder a un nuevo cargo de elección popular. Para este propósito no va solo, pues Delfino Suárez encabeza a un grupo de 30 candidatos independientes de la región norte y oriente de Tlaxcala, entre ellos para la diputación local del Distrito II, para las presidencias municipales de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Tetla, Tocatlán y San José Teacalco, así como para presidentes de comunidad.

“La coyuntura actual obligó a que no solo Delfino, sino un grupo de 31 personas decidiéramos participar en el presente proceso electoral desde la parte ciudadana, elemento poco explorado en la democracia mexicana”, expuso.

Al mediodía de este lunes 22 de marzo se registrará Delfino Suárez Piedras ante el INE como candidato a diputado federal del Distrito I por la vía independiente/Everardo Nava

SE CONVIERTE DELFINO SUÁREZ EN EJEMPLO NACIONAL

De más de 60 ciudadanos de todo el país que se registraron ante el INE como aspirantes a diputados federales por la vía independiente, solo Delfino Suárez y otro mexicano más de un estado del norte lograron cubrir los exigentes requisitos y dar su primer paso hacia su meta del próximo 6 de junio, lo que le valió un reconocimiento.

Y es que los requisitos son muy complejos porque el INE no solo pide que la gente diga que apoya a cierto ciudadano, sino que a través de una plataforma especializada manifiesten su voluntad tomándole una foto a la credencial de elector, una foto más a la persona y plasmar su firma en un dispositivo móvil, algo a lo que los ciudadanos no están acostumbrados y vulnera su privacidad, de ahí que las personas deben mostrar muchísima confianza en el aspirante para aceptar todos estos requisitos.

Delfino Suárez indicó que este escenario se volvió más complejo en el contexto de pandemia y porque el INE abrió la plataforma justo en enero, cuando Tlaxcala atravesaba el color rojo en el semáforo epidemiológico, lo que hizo más complicado el contacto directo con los electores.

“Nos dieron dos meses para recabar el 2 % del total de electores en el Distrito I que es superior a las 300 mil personas y por fortuna la gente respondió muy bien y en tan solo tres semanas logramos juntar más de 11 mil 200 firmas de apoyo en el 50 % más 1 de todas las secciones electorales del mismo Distrito.

Eso implica -explicó- que por cada sección electoral deben registrar como mínimo el 1 % de electores para que sea válido, reto cumplido al no meter solo el 2 % de electores del Distrito I, sino más del 3.5 %, pues al firmar en un teléfono el sistema de validación del INE muchas veces no lo reconoce y esa participación es desechada. De hecho, de las más de 11 mil firmas ingresadas casi tres mil fueron desechadas, pero eso no evitó que Delfino Suárez lograra el propósito de las 7 mil 165 firmas del 2 % del padrón del Distrito I.

Reconoció que el INE ha sido abierto e imparcial al mostrar su disposición para hacer este procedimiento de forma transparente y consideró que el hecho de que existan diversas condicionantes para los candidatos independientes no es del todo malo, por el contrario, es bueno porque antes de la elección constitucional hay ciudadanos convencidos en un proyecto, pero lamentablemente no aplican los mismo para aspirantes de partidos políticos. “No es que la candidatura independiente sea muy compleja, sino que las candidaturas de los partidos son muy sencillas y eso genera que al llegar al día de la elección existan muchos candidatos sin méritos reales y ni tener la posibilidad real de ganar”.

-¿Qué le deja a Delfino Suárez ser uno de los dos mexicanos que logra una candidatura independiente rumbo al Congreso de la Unión?

-“Estoy muy contento y agradecido con Dios, con mi familia, con mi equipo y con toda la gente que me ha manifestado su respaldo… esta candidatura no es un objetivo solo de Delfino, sino de mucha gente que ya decidió apoyar a este proyecto y hoy estamos dentro de la elección rumbo al 6 de junio”.

Delfino Suárez comparó su candidatura independiente con la lograda en 2015 por Manuel Clouthier, quien fue el primero en todo el país en acceder a la Cámara Baja por esta vía. “Es un hecho histórico para Tlaxcala porque solo lo había logrado un gran personaje de la política mexicana que incluso buscó la presidencia de México por la vía independiente y hacer lo mismo aquí en Tlaxcala es complicado, pero que la gente haya aceptado apoyarnos en un proceso tan complejo habla muy bien de nuestro estado”.

HABRÁ SORPRENDIDOS EN LA ELECCIÓN

Al citar el viejo adagio de que “en política no hay sorpresas, sino sorprendidos”, Delfino Suárez Piedras manifestó que lo único seguro para el 6 de junio es que nadie tiene el triunfo asegurado, al pulverizarse el voto por la existencia de más de una docena de partidos.

“Hoy el pueblo mexicano tiene un hartazgo generalizado hacia lo que es política y aún más con las dos alianzas conformadas entre 10 partidos, porque han dejado de lado lo más importante que son los ciudadanos”. Criticó que los partidos hegemónicos no respeten su ideología como en antaño y hoy se mezclen y coaliguen pese a ser antagónicos históricamente, lo que indica que lo que existe es una conveniencia y “en ello muchos mexicanos y tlaxcaltecas no coincidimos”.

Por ello, propuso una organización desde el papel ciudadano para recuperar al país que le pertenece a la gente y no a los partidos.“Esta elección no será de marcas, sino de personas, así lo percibo, mis campañas siempre han sido en tierra y la gente ya no tiene identidad con un partido político, ni con Morena que muchos lo ven como un partido hegemónico, porque la gente sigue al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento, pero no al partido”, agregó.

Elecciones, oportunidad de participación social



MI POSTURA EN EL CONGRESO SERÁ CONGRUENTE

Delfino Suárez considera que el papel de un legislador no es aprobar leyes ni decretos “sin mover una sola coma”, por el contrario, hacer los ajustes necesarios para bien de la gente en la que impactarán esas decisiones.

Como ejemplo puso el caso de la Reforma Energética enviada en días pasados por el presidente López Obrador al Congreso y el debate por la decisión de jueces federales de otorgar amparos, lo que se traduce en una vulneración a la autonomía de los Poderes.

Delfino Suárez Piedras es uno de los dos mexicanos que entre más de 60 presentaron su intención de obtener una candidatura por la vía independiente.

Yo no tengo ningún padrino político, a mí nadie me da dinero y no porque a mí me sobre, sino porque creo que la política debe ser totalmente libre para ser un buen representante

DELFINO SUÁREZ / POLÍTICO TLAXCALTECA

Campañas en tiempos de pandemia, un reto



