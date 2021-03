Vacunación contra Covid-19 depende de Federación: Carlos Luna

De llegar las dosis necesarias contra la Covid-19 para inmunizar a los adultos mayores de Tlaxcala, se terminaría de aplicar el proceso a este sector de la población antes de mes y medio, afirmó el delegado en Tlaxcala de la Secretaría de Bienestar, Carlos Luna Vázquez.

En entrevista, el funcionario indicó que lo anterior está sujeto a que el gobierno de la República les envíe los antígenos suficientes, pues dependen al 100 % de ellos, pero confío en que culminen en tiempo y forma como lo informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Y es que en días pasados, López Obrador, durante la reunión de salud dedicada al Plan Nacional de Vacunación, sostuvo que se cumplirá el compromiso de tener vacunados, a más tardar en mes y medio –por lo menos con una primera dosis-, a todos los adultos mayores de 60 años del país. En este sentido, Luna Vázquez adelantó que, al momento, ya han aplicado 36 mil 448 dosis a adultos mayores de más de 15 municipios, esto de los más de 130 mil de la población objetivo que se tiene para Tlaxcala.

Sin embargo, reconoció que la cifra todavía es baja, pero de contar con las vacunas necesarias podrían culminar antes de ese tiempo estimado, pues la capacidad y el apoyo por parte de la Secretaría de Salud y de los Institutos Mexicano del Seguro Social y del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado lo tienen. “Ellos son los expertos y cuentan con un equipo multidisciplinario y han sacado adelante la vacunación, pero dependemos de la cantidad que nos llegue y faltan muchas por aplicar”, resaltó.

Finalmente, hizo un llamado a este sector de la población para que no se acerquen a los municipios que no son los suyos, “ya que no los van a vacunar, se van a enojar y perderán su tiempo, ya que para todos habrá vacunas y llegarán hasta sus municipios, así que esperen a que así sea”. De total de las 53 mil 103 dosis aplicadas en Tlaxcala, 36 mil 448 han sido para adultos mayores y 16 mil 665 para el personal médico de la entidad.

