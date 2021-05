Vacunan a sector de salud privado

En medio del desorden y apresuradamente, personal de la Secretaría del Bienestar aplicó la vacuna contra Covid-19 a personal médico de hospitales privados o quien ejercen la profesión de manera particular, esto después de que faltó difusión para que este sector supiera el trámite que debería hacer, así como los requisitos a reunir para ser inoculados.

En un recorrido por el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, ubicado en la Loma Xicohténcatl, El Sol de Tlaxcala constató que muchos de los presentes nunca se enteraron que deberían haberse registrado en una plataforma, pues la mayoría de ellos supo por sus colegas este mismo viernes o por publicaciones en redes sociales, por lo que rápidamente tuvieron que acudir para recibir el compuesto de PfizerBiontech.

En este sentido, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Carlos Luna Vázquez, sostuvo que en días pasados se abrió una plataforma para que realizaran el registro, además de que el sector salud fue el encargado de levantar este censo y convocar a los profesionales de la salud de las distintas especialidades.

“Hubo una convocatoria que sacó la Secretaría del Bienestar, tal vez no se enteraron porque fue repentina, pero se va a vacunar a todos, nadie que esté en estos consultorios se quedará sin vacuna pues son vulnerables, ya que puede atender a asintomáticos o positivos a Covid-19”, argumentó.

Eso sí, enfatizó que si se terminan las vacunas o algunos no alcanzan de este lote, abrirán más puntos y les indicarán dónde deben acudir, así como también para quienes no se registraron o no vieron la convocatoria.

De igual forma, detalló que el pasado jueves suministraron un total de mil 50 dosis, y al corte del mediodía de este viernes habían aplicado 771, de las cuales 144 fueron en el hospital 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social; 419 en el Centro de Salud Urbano de la Secretaría de Salud; 113 en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como 95 en el Hospital Urbano de Apizaco.

