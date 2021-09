Vacunarán con Pfizer a menor que ganó amparo

Después de una jornada maratónica en busca de que el pasado lunes le aplicarán la vacuna contra Covid-19 a Bárbara N. en el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Nohelia Peña Islas, madre de la menor, logró que el próximo viernes la autoridad de salud estatal le suministre el fármaco de Pfizer-Biontech.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Peña Islas narró que al llegar a la sede de vacunación, una de las representes de la Secretaría de Bienestar le solicitó los documentos, esto con la intención de enviarlos al delegado y que él autorizara, pero en ese momento la respuesta fue negativa.

En La Magdalena me indicaron que la Secretaría del Bienestar no tenía indicaciones por parte de la Secretaría de Salud (Sesa) de aplicar la vacuna,mencionó.

Por tal motivo, señaló que tuvo que trasladarse a las oficinas de la Secretaría de Salud, pues le indicaron que ahí debía entregar los documentos ya que estaban previendo que el próximo viernes vacunarían a los menores con amparo.

Me trasladé a las oficinas de la Secretaría en Santa Ana, hablé con personal del área jurídica y me atendió personalmente la directora estatal de vacunación y la directora de atención primaria a la salud, quienes me dieron fecha y hora para la aplicación,puntualizó.

En este sentido, dijo que será el próximo viernes, a las 13:00 horas en el Centro de Salud Urbano de la capital, que le suministrarán el antígeno a Bárbara N., pero solo a ella, pues para su hijo será obligatorio tramitar nuevamente un amparo, aunque destacó la amabilidad con la que la atendió el personal de la Sesa.

En este sentido, adelantó que este martes acudiría a Ciudad Judicial a intentar nuevamente tramitar el juicio para su hijo, pues él padece insuficiencia renal grado dos y es una persona considerada vulnerable contra el virus.

EL ANTECEDENTE Bárbara N., de 12 años de edad, es la primera estudiante menor de edad en ganar un juicio de amparo en Tlaxcala para poder recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra Covid-19.

En Tlaxcala existen más de 50 amparos promovidos por los padres de menores de edad para que sus hijos reciban la vacuna contra Covid-19, pero solo uno fue resuelto a favor.

