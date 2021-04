Vacunarán contra sarampión y rubéola al 95 % de infantes de 1 a 4 años

Desde el pasado lunes, inició la campaña nacional de vacunación contra sarampión y rubéola en la entidad, jornada que une a todos los sectores de salud para que, al menos, reciban las dosis el 95 % de infantes entre uno y cuatro años de edad.

Local Inicia Sesa aplicación de la primera dosis de vacuna Sarampión a infantes

La Secretaría de Salud (Sesa), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y otras instancias de salud estarán involucradas en la aplicación del biológico en los menores de edad que sean o no derechohabientes.

No obstante, la estrategia de vacunación será coordinada por el IMSS en los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Zacatelco y Papalotla, la cual inició el pasado 19 de abril y concluirá el 25 de junio.

Como el sol de corona el #Matlalcueyetl: ¿te sabes el himno a Tlaxcala? | Carlos Cea y Díaz es el autor de esta composición que aprendemos en la infancia...https://t.co/skPNuF9vHi#Tlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 21, 2021

Durante esta semana, personal del IMSS ha efectuado visitas a domicilios para vacunar a los infantes, pero a partir del 26 de abril serán instalados módulos en puntos estratégicos de la capital, como el Centro Histórico, la explanada del mercado municipal Emilio Sánchez Piedras y la presidencia de comunidad de Cuauhtelulpan, entre otros.

Al respecto, Arquímedes Díaz Parra, coordinador auxiliar de Salud Pública del IMSS en Tlaxcala, mencionó que es una campaña muy amplía debido a que desde hace dos años hubo carencia en dichas vacunas y el grupo de niños que no recibió la dosis es amplio.

Municipios En Ixtenco vacunan contra Covid, rubeola y sarampión

Por lo tanto, identificarán a los infantes de uno a nueve años de edad que no tengan su esquema completo, pues lo ideal es que cuenten con la triple viral aplicada a los 12 meses de edad y la doble viral SR a los seis años de edad.

“Hay niños que no tienen algún vacuna otros solo una dosis, la intención es vacunar al menos al 95 % de los niños de uno a cuatro años de edad, es el grupo primario, pero también hay menores de edad entre los cinco a nueve años, que no tienen su esquema completo, los buscaremos y aplicaremos la dosis para no dejarlos susceptibles y se ponga en riesgo a la población”, mencionó.

Respecto a los cuatro municipios a cargo del IMSS, precisó que cuentan con puestos de vacunación permanentes en las 16 clínicas de primer nivel del seguro social, en el caso de la capital la Unidad Médica Familiar es la número ocho, donde personal capacitado aplicará la dosis en horario de 8:00 hasta las 19:30 horas.

Precisó que por la pandemia continuarán con las medidas de higiene, de ahí que deben acudir con cubrebocas, mantener la sana distancia y utilizar alcohol en gel para evitar el contagio de Covid-19.

El IMSS tiene disponibles más de 20 mil dosis contra sarampión y rubéola para niños de uno a cuatro años de edad y más de ocho mil 500 vacunas triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis).

Avalan reformas en materia de educación vial; en Tlaxcala será priorizado el peatón | Por ley, queda prohibido la venta o reparación de carros en la vía pública, así como colocar objetos de construcción o anuncios que limiten el paso...https://t.co/aMNtNHaMJO#Congreso #Dipuatdos — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 22, 2021

Continúa leyendo:

Local Crece confianza en vacuna contra Covid

Local Tlaxcala, sin casos de vacunas dañadas contra Covid-19