Valoran instalar empresas: Bernardo Segura

En los últimos meses de la administración estatal de Marco Antonio Mena Rodríguez, hay empresarios que están valorando a Tlaxcala para instalarse en alguna de las ciudades industriales, lo que generarán oportunidades laborales, puntualizó el gerente general del Fideicomiso de Ciudad Industrial Xicohténcatl (Fidecix), Bernardo Segura Sánchez.

TLAXCALA, LA MEJOR OPCIÓN

“Algunas están en proceso de decisión en cuanto a que Tlaxcala es la mejor opción para que se instalen”, afirmó sin dar detalles.

Luego, informó que el Fidecix da seguimiento a las firmas para que no tengan problema con el tratamiento de sus aguas, privilegiando no contaminar el medioambiente.

“Hemos trabajado en conjunto con Profepa, Conagua, los empresarios para que todo quede lo más claro posible, los empresarios son los primeros interesados en no contaminar, en que sus procesos sean limpios. No hay situación de que no quieran cumplir con la ley”, atajó.

También dijo que las industrias canalizan sus aguas residuales para ser tratadas, lo que no pone en riesgo sus niveles de producción.

“Todas cumplen con las normas, al final de día todas están cumpliendo y las que todavía no terminan de tener la NOM 02 están enviando sus aguas a una planta que las puede tratar”, añadió.

CUIDADO AMBIENTAL

