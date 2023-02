Vamos unidos para ganar, asegura PAN

Con el espaldarazo de su líder nacional, Marko Cortés Mendoza, el Partido Acción Nacional (PAN) arrancó en Tlaxcala con los trabajos político-electorales para la elección en 2024 del presidente de la República, senadores, diputados federales, y en el estado a presidentes municipales y al Congreso local.

Desde San Pablo Apetatitlán, en donde fue puesta en marcha la campaña digital y territorial “El Tlaxcala que deseas”, llamó a los militantes a trabajar unidos y juntos para transformar el futuro de esta entidad y desde luego de México, y les solicitó llevar a la ciudadanía el mensaje de que los gobiernos municipales del PAN son los mejores evaluados en el estado.

Vayamos solos como partido o coaligados, Acción Nacional este domingo, ayer, manda el mensaje de que vamos unidos, vamos con todo y vamos a ganar en 2024, tenemos con qué: un ejército azul que está dispuesto a dar la batalla, aseveró.

Marko Cortés prometió que los trabajos no están encaminados solo a mantener los municipios de Cuaxomulco, Apizaco y Apetatitlán, pues advirtió que van por mucho más, que pintarán de azul -por lo menos- la mitad de las presidencias municipales.

Arropado por Miriam Martínez Sánchez, presidenta del Comité Directivo Estatal; de los alcaldes Pablo Badillo Sánchez y Ángelo Gutiérrez Hernández, de Apizaco y Apetatitlán, respectivamente, destacó la importancia de trabajar de forma coordinada y de que los actuales gobiernos panistas continúen por esa senda, para que la gente compruebe que siempre hicieron bien las cosas.

Luego, el líder nacional del albiazul destacó que no aunque el arranque de la campaña “El Tlaxcala que deseas” no se trató de un mitin de campaña electoral, fue un evento que congregó a cientos de militantes de todos los municipios, lo que demuestra el trabajo que ya están llevando a cabo.

Luego, aseveró que la intención es cambiar lo que está sucediendo en el país, para dar fin a un gobierno que destruye y que desapareció varios programas sociales de alto impacto, como el de las Estancias Infantiles y el del Seguro Popular que si bien tenían fallas, con su extinción grupos vulnerables quedaron desprotegidos.



(El gobierno federal) es un gobierno que te dan miserias, pero que te quita lo fundamental... Y que su intención es controlar a la gente y mantenerlos callados y llevarlos por necesidad a votar, expresó.

Desde Tlaxcala, reprobó las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre los supuestos “muertos de Calderón”, pues aseveró que en lo que va de su gobierno ha habido más homicidios y feminicidios que en el sexenio panista que criticó.

También calificó como negativo el aumento al salario mínimo, ya que dijo que la inflación que prevalece le impide a las personas tener poder adquisitivo; además de que señaló que en México hay cuatro millones de personas que están en situación de pobreza y que antes no lo estaban.

Y tras reconocer que administraciones panistas pasadas tuvieron errores y que incluso pudieron hacer mejor las cosas, sostuvo que los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox fueron mejores que el de Peña Nieto y que el actual de López Obrador.

Por eso estamos en Tlaxcala en esta cruzada, para cambiar el país y decirle a los mexicanos que sí hay otra forma de gobernar, y que esa otra forma es Acción Nacional, afirmó.

Ante militantes, simpatizantes, consejeros, importantes cuadros panistas y directores de los Comités Municipales, reiteró que Tlaxcala tiene un gran ejército de hombres y mujeres valientes y listos para lograr el futuro que Tlaxcala se ha trazado, y refrendó el respaldo de la dirigencia nacional para que en 2024 logren el triunfo electoral.

“INICIÓ LA LUCHA Y VAMOS A GANAR”: MIRIAM MARTÍNEZ

Solos o acompañados, de a como no la pongan, hoy está aquí el ejército y quien quiera sumarse al trabajo de Acción Nacional es bienvenido a esta ola azul que va a recuperar el Tlaxcala que deseamos todos: con tranquilidad, con mayor empleo y con acceso a la salud, expresó Miriam Martínez Sánchez, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN.

De forma tajante, advirtió que en Tlaxcala el PAN ya inició su lucha electoral y que en 2024 serán más de 30 los municipios que serán gobernados por ese partido político que oficialmente ayer inició con los trabajos.



Marko Cortés, hoy te decimos que el partido está listo para dar la batalla en 2024, tenemos este ejército azul y seguramente el 2024 estarás aquí para acompañar a muchos alcaldes y diputados locales, porque vamos a recuperar a nuestro estado, aseguró.

La líder estatal del albiazul explicó que la campaña que pusieron en marcha nació de tomar en cuenta todas las acciones y todos los pensamientos y opiniones de diferentes militantes y de la sociedad en general, de quienes desean un Tlaxcala que les permita cumplir sueños y metas en un ambiente de paz y tranquilidad.

“Somos testigos fieles del abandono a los sectores más vulnerables y que tristemente aumenta la pobreza, y lo que queremos es terminar con el dolor que actualmente viven las personas a causa del partido Movimiento Regeneración Nacional”, comentó.

Por eso, hizo el llamado para regresar a tocar puertas y caminar para lograr el Tlaxcala que todos desean, y que la población nuevamente tenga acceso a programas sociales que, por ejemplo, garanticen su salud.

ALCALDES SE DICEN LISTOS

Al dar la bienvenida al líder nacional del PAN, Ángelo Gutiérrez Hernández coincidió en que están listos para dar la batalla en el 2024 y ganar. Mencionó que desde hace un año trabajan en construir estructuras, en fortalecer comisiones y, sobre todo en fortalecer al militante panista, un trabajo que -lamentó- nunca debieron dejar de hacer, como la comunicación permanente con todos los militantes, permitirle a los simpatizantes afiliarse y ser un partido aliado de puertas abiertas para todos.



Quiero decirte mi líder nacional que de Tlaxcala no te preocupes, que se está haciendo la tarea y se está haciendo muy bien con nuestra dirigente Miriam Martínez, expresó.

Por su lado, Pablo Badillo Sánchez, coordinador de alcaldes en Tlaxcala, señaló que las últimas elecciones han sido difíciles ya que han enfrentado el fenómeno de López Obrador, que les permitió ganar a muchos de los contrincantes locales sin siquiera hacer una campaña electoral.



Pero a cuatro años de distancia las cosas han cambiado porque los resultados no son lo que esperaban los mexicanos... Varios compañeros me han hecho saber su intención de participar en las próximas elecciones y les quiero decir que no tengan miedo, claro que es posible darle a los ciudadanos una opción de cambio desde Acción Nacional, comentó.

Finalmente, aseveró que hay un Partido Revolucionario Institucional muerto, por lo que la única opción que hay en Tlaxcala se llama Acción Nacional.

