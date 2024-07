Vecinos y comerciantes bloquean la carretera federal Ocotlán-Tlaxcala por falta de energía eléctrica

La carretera federal Ocotlán-Tlaxcala se mantiene bloqueada por un grupo de vecinos y comerciantes, quienes exigen el restablecimiento de energía eléctrica en la zona; por lo que se recomienda a transportistas y conductores usar vías alternas.

Los manifestantes señalaron que a pesar de haber enviado numerosos reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa aún no ha solucionado el problema.

Aseguraron que la CFE les informó que la interrupción del servicio se debió a la avería de un transformador, pero que no tienen los medios necesarios para repararlo de inmediato.

Conforme avanzan los días sin el servicio generó malestar creciente entre los ciudadanos y comerciantes del área, quienes decidieron tomar medidas drásticas para hacer oír sus demandas.

Nos sentimos desesperados y sin opciones, los negocios que vendemos comida, pescados y mariscos, estamos sufriendo mucho. Sin electricidad, nuestros productos se han echado a perder y hemos tenido que tirarlos, lo que representa una gran pérdida económica para nosotros, aseveró una de las inconformes.

El bloqueo de la carretera de una de las principales vías de comunicación de la región, ha generado caos y afectaciones en el tránsito vehicular, sin embargo advirtieron que mantendrán su protesta hasta que se les ofrezca una solución concreta y se restablezca el suministro eléctrico.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre la situación, y la CFE no ha proporcionado una fecha estimada para la reparación del transformador afectado.

La policía de Tlaxcala recomendó a los transportistas que usen vías alternas como el bulevar Ocotlán a la altura de Xochiquetzali para salir en la avenida Independencia, si usted viene de Puebla, puede tomar el bulevar del Maestro para llegar al centro y si se ubica en la carretera puede usar las calles aledañas de San Gabriel.

Pocos minutos después del cierre vehicular arribó una unidad de pluma de la Comisión Federal de Electricidad, identificado con el número 104826.