Venta de bazar, una alternativa económica

Ante las complicaciones económicas de inicio de año, hay familias que han emprendido la venta de bazar para atender sus necesidades básicas de comida y vestido. Incluso acuden a mercados y tianguis para vender sus pertenencias que consideran están en buenas condiciones. Es más, por la red social de Facebook también difunden los artículos que venden con la única finalidad de tener un ingreso extra.

Este Diario recopiló las opiniones de personas que abrieron las puertas de sus hogares para vender, lo que ellos consideran, artículos que están en buenas condiciones y obtener una ganancia básicamente para atender la alimentación de todos los días.

Dijeron que primero seleccionaron la ropa y artículos que están en buenas condiciones, luego las lavaron y desinfectaron Posteriormente, en una mesa colocan la mercancía para exhibirla, los precios son accesibles, de 50 y 100 pesos, dependiendo de lo que se trate.

Y es que, el aumento de los productos básicos, gas Lp, gasolina, así como el pago de impuestos por agua, luz, en algunos casos renta, telefonía móvil, internet, televisión de paga, gastos en traslados para acudir al trabajo y a la escuela sumado a gastos para diversiones y entretenimiento ponen en aprietos los gastos familiares.

La venta de diversos artículos en bazares ha resultado una opción para familias tlaxcaltecas ante las dificultades económicas. | Mizpah Zamora

El Consejo Nacional de Evaluación de la ¨Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reconocieron que hay gente de la clase trabajadora que a pesar de tener un salario fijo semanal y en algunos casos quincenal, le cuesta cubrir los gastos de alimentación.

Alejandra N., de 45 años de edad, compartió que cada miércoles aprovechando el tianguis de la Loma Xicohténcatl abre la puerta principal de su casa y vende ropa y accesorios para obtener una ganancia.

“Llevo más de un año vendiendo desde ropa que ya no les queda a mis hijos pero está en buenas condiciones, hasta cacerolas, platos, tóper, figuras decorativas que ya no uso. Están en 10 pesos una taza de café, 50 pesos un pantalón, 80 un suéter, en fin. La gente se acerca y lo compra. Yo saco un dinero de las ventas y lo ocupo para la comida, soy secretaria de oficina, pero no me alcanza para todos los gastos”.

Casimiro N., quien vive cerca de la central camionera de la capital, mencionó que cada viernes y sábado afuera de su casa coloca una mesa donde exhibe los artículos que están en venta.

“Es ropa como chamarras, chalecos, que ya no nos quedan, pero están en buenas condiciones, hasta herramienta de mantenimiento que ya no ocupo, un martillo, extensiones, focos, caja de herramientas. Lo doy en 80 y 100 pesos, dependiendo. Lo que consiga vender ya es ganancia para mí”.

Tan solo cada miércoles en las calles aledañas al tianguis de la Loma Xicohténcatl se instalan vendedores de artículos usados para hacer negocio, la ropa, juguetes, artículos del hogar es lo que más prevalece.

Las redes sociales como Facebook han servido también para la venta de ropa y artículos que ayuden a conseguir ganancias económicas.

Elsa N., de 43 años de edad, reconoció que atraviesa por dificultades económicas y al tener ropa que ya no usa, optó por venderla ofreciéndola por su red de Facebook. “Le saqué fotos y la ofrezco en $100 la prenda, pongo ahí la talla y la marca, básicamente es mi talla, para mujeres de talla 13. También ofrezco lo que ya no uso de mis gemelos, el portabebe y las carreolas. Sí he vendido, no tanto, pero comencé con esto en enero”.





100 pesos precio promedio de una prenda de vestir usada y en buenas condiciones

