Verifica Coordinación Estatal de Protección Civil, refugios temporales

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), ha verificado 23 refugios temporales en 17 municipios, los cuales permitirán salvaguardar la integridad física de la población vulnerable y sus bienes en caso de alguna emergencia, en la actual temporada de huracanes y ciclones 2022 y con base en el Plan Operativo Popocatépetl.

El plan de emergencias y de respuesta del volcán Popocatépetl elaborado por la CEPC, establece la implementación de refugios temporales con el objetivo de auxiliar a la población vulnerable en caso de desastre o emergencia ocasionada por el incremento de la actividad volcánica o, en su caso, por el desborde o inundaciones que afecten las viviendas de los ciudadanos tlaxcaltecas.

Hasta este momento, la verificación de espacios, como auditorios municipales y ejidales o salones privados, ha sido constante para salvaguardar la integridad de las familias que así lo requieran, por lo que Tepeyanco, Tlaxcala, Panotla, Santa Cruz Tlaxcala, Xaltocan, Xaloztoc, Tetla de la Solidaridad, Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan, Nanacamilpa, Apetatitlán de Antonio Carbajal, Amaxac de Guerrero, Teolocholco, Benito Juárez, Totolac y Calpulalpan, son los municipios que ya se han verificado y validado para ser refugios temporales.

El coordinador estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia recordó que la cultura de la prevención es accionar previo a un desastre natural para evitar emergencias mayores.

Estamos seguros que en unos días más terminaremos de verificar todos nuestros refugios temporales, estamos previniendo por la temporada de lluvias; sin embargo, no aseveramos o determinamos que no pasará un evento de inundación o del Popocatépetl, y en caso de que suceda, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional e instituciones gubernamentales federales y estatales, estemos preparados para salvaguardar a las familias tlaxcaltecas, indicó.

Asimismo, solicitó a la población que salvaguarde su integridad y la de sus bienes, y si se encuentra en alguna zona de riesgo, informe para tomar acciones de prevención correspondientes, pues reafirmó que la mejor acción es la prevención.

Exhortó a no tirar basura para no tapar los drenajes y evitar inundaciones, mantener los causes hídricos libres de maleza o basura orgánica como ramas o bancos de arena, estar pendientes de las lluvias y de sus viviendas.

Por último, la CEPC reafirmó su compromiso de seguir trabajando de la mano con los ciudadanos, por lo que solicita se comuniquen sobre métodos de prevención en las redes sociales y páginas oficiales para que no se propague una mala información. También pueden solicitar informes a los números telefónicos 246 462 1725 y 246 462 5479, y en caso de alguna emergencia llamar al 911.

