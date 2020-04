Con bloqueo, exigen pobladores de Papalotla abasto de agua para enfrentar el Covid-19

Pobladores del barrio La Ciénega y La Trinidad, perteneciente al municipio de Papalotla de Xicohténcatl, han bloqueado nuevamente la carretera federal Tlaxcala-Puebla para exigir el abasto de agua potable.

Esto hechos se registran en la actual Fase 3 de la pandemia del Covid-19, toda vez que los habitantes piden el vital líquido para acatar las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud.

El cierre carretero lleva más de seis horas, pues inició desde las 09:00 horas de este miércoles 22 de abril y ha provocado una larga fila de vehículos de carga. Otros automovilistas han tomado vías alternas.

Los pobladores piden la intervención de personal de la Secretaría de Gobernacion para entablar un diálogo y llegar a un acuerdo para levantar el bloqueo. No obstante, "si no somos atendidos por las autoridades no vamos a quitar el bloqueo", amagaron los quejosos.

En breve entrevista para El Sol de Tlaxcala, los manifestantes refirieron que un aproximado de 600 familias se ven afectadas por la carencia de agua.

Además, aseguraron que el problema ya tiene varias semanas, pero no han tenido una solución por su alcalde Jesús Herrera Xicohténcatl.

Se recomienda extremar precauciones o tomar vías alternas si va a circular por el sitio.

Foto: Eduardo Tlachi | El Sol de Tlaxcala

