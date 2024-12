[Video] Dan sentido adiós a comerciante “El Bola”

La población de Santa María Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, se volcó para despedir a Inés de Jesús N. entre aplausos, llanto, música de mariachi y banda, el joven comerciante oriundo de esta localidad murió atropellado la noche del pasado viernes por una unidad de transporte de la empresa Flecha Azul.

Cientos de personas abarrotaron la iglesia y el atrio de la comunidad para dar el último adiós a Inés de Jesús N., mejor conocido como “El Bola”.

Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

El hecho, que conmocionó a sus familiares, amigos y clientes, quienes no daban crédito de lo ocurrido, derivó en la incineración de una unidad de transporte de esta empresa, lo que dejó como consecuencia que esta línea no circule por la localidad de Acuitlapilco.

LA DESPEDIDA

En la parroquia de Santa María Acuitlapilco se llevó a cabo la misa de cuerpo presente en honor a Inés de Jesús N., para después acompañarlo al camposanto de la misma comunidad, que será su última morada.

Entre aplausos, llanto y música de mariachi y banda la población le dio un sentido adiós al comerciante, y acompañaron a sus padres, hermanos y su pareja sentimental, Brenda Esmeralda N., con quien contraería nupcias el próximo sábado 14 de diciembre. De hecho, la joven portó en la misa de cuerpo presente de su pareja sentimental el vestido de novia que utilizaría en la boda que celebrarían después de 10 años de permanecer en unión libre, a la que Inés de Jesús N. ya no llegó en vida.

Pareja sentimental Brenda Esmeralda N., con quien contraería nupcias el próximo sábado 14 de diciembre. Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

La pérdida de un ser querido nos causa dolor y derramamos lágrimas porque es nuestra naturaleza humana y porque tenemos buenos sentimientos… la muerte inesperada de nuestro hermano Inés de Jesús debe alentarnos para saber que se ha adelantado a la casa de Dios, nuestra fe y esperanzada están puestas en nuestras promesas de una vida eterna, expresó el sacerdote durante la ceremonia eucarística.

Su pareja sentimental Brenda Esmeralda N., con quien contraería nupcias el próximo sábado 14 de diciembre. Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

Añadió que “nuestro hermano vive y no lo busquemos entre los muertos, porque él no está muerto, para Dios todos viven y por eso lo llevamos en oración… el don de la vida que Dios nos dio no termina con su pérdida física, su vida sigue y vivirá para Dios en plenitud”.

“TE AMO HIJO, MI BOLA”, EXPRESÓ SU MAMÁ

Previo a partir a la misa de cuerpo presente y aún en su domicilio, la mamá de Inés de Jesús abrazó el féretro y, sollozando, expresó emotivas palabras para el cuarto de sus cinco hijos.

Al tiempo, en una hoja blanca escribió un mensaje para luego doblarla y pedirle a su hijo mayor, Matías N., apoyarle a introducirlo junto al cuerpo.

Te amo hijo, mi Bola, cuídate mucho y acompaña a tu hermano que también ya está en el cielo, alcanzó a decir al recordar al tercero de sus hijos que hace unos años también perdió la vida, pero en su caso por una enfermedad renal.

“El Bola” es recordado por sus seres queridos como un joven alegre, sociable y muy trabajador como vendedor de verdura en el tianguis de la capital tlaxcalteca, además de distinguirse por años por la venta de jugos, y recientemente por los postres, elotes, esquites y dorilocos, entre otros productos, acompañado de su pareja para costear sus gastos y su boda.

MODIFICAN RUTA UNIDADES DE FLECHA AZUL

Transportistas adheridos a la empresa Flecha Azul tomaron la decisión de no hacer su ruta completa para evitar el paso por la comunidad de Santa María Acuitlapilco, ante el temor represalias por la muerte de Inés de Jesús N.

Como lo dio a conocer El Sol de Tlaxcala, Inés de Jesús N., de 28 años de edad, conocido entre los suyos como “El Bola”, fue la víctima fatal del accidente que causó conmoción y enardeció a la población.

Incluso, como medida de protesta, los molestos habitantes de Acuitlapilco retuvieron otra unidad de la misma línea de transporte público, marcada con el número económico 3599, la cual fue volcada y calcinada; además, amagaron que si observan más unidades de Flecha Azul sobre la carretera federal serán retenidas nuevamente y quemadas.

Y es que los inconformes señalaron que no es la primera vez que estas unidades de transporte público se han visto involucradas en accidentes vehiculares, en los que en muchas de las ocasiones el saldo ha sido fatal, principalmente por el exceso de velocidad o la imprudencia al conducir.

Esta situación obligó a los operarios de la ruta de transporte a hacer base provisional en el municipio de Huactzinco, quienes de forma regular parten de la explanada del mercado municipal “Emilio Sánchez Piedras” con dirección a la capital del vecino estado de Puebla, así como a municipios del sur.

El recorte en la ruta ha afectado a los usuarios de esta línea de transporte y no existe fecha en que se pueda regularizar el servicio, ante la latente inconformidad de los vecinos de la demarcación.