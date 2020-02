[Video] Emotivo adiós a Miguel Arroyo, último ídolo del ciclismo en México

Familiares, amigos y aficionados al ciclismo despiden la mañana de este sábado 1 de febrero a Miguel Arroyo Rosales, último ídolo del ciclismo mexicano fallecido el pasado jueves en un hospital de Puebla por problemas de salud.

La Basílica de Nuestra Señora de La Caridad, en su natal Huamantla, ha lucido abarrotada para participar en la misa de cuerpo presente, para después acompañar sus restos que serán sepultados en el panteón municipal.

Foto: Moisés Morales

Miguel Arroyo fue inspiración de muchas generaciones, pero lograrlo no fue fácil ni lo hizo contemplando su realidad, sino entregándose en cuerpo y alma a una meta y esa es la enseñanza que nos deja y el llamado a nuestra juventud para que retomen esos valores que, pese a carencias o problemas de su entorno, salgan adelante de forma decidida, persigan sus sueños a partir de ser creativos para demostrar nuestras capacidades y dones que como seres humanos tenemos cada uno, expresó el sacerdote quien agregó que el exciclista profesional emprende la carrera más importante, su viaje hacia el reino de Dios.

SU TRASCENDENCIA

La Ruta México fue el magno evento nacional. Amigos del ciclismo de Tlaxcala y otras partes de la República Mexicana han arribado al “Pueblo Mágico” de Huamantla para acompañar al tlaxcalteca que se dio a conocer en la carrera Maya Caribe de 1987 en la que Greg Lemon, un ciclista estadounidense consolidado, participó como preparación.

Miguel Arroyo 🚴‍♂️ en competencia. Narrado por @Faitelson_ESPN y @lbvm1 en #TVAzteca 1995



Se acuerdan de la Vuelta a Mexico, aquí parte de la etapa en “la Malinche” entre Huamantla y Puebla.



🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴🚴‍♀️ pic.twitter.com/YE1KjximSb — Amador®️Gtz Guigui™️ (@AmadorG_G) January 31, 2020

Tras el retiro de Raúl Alcalá, conocido como “El Duende de Monterrey”, Miguel Arroyo destacó en Europa con actuaciones relevantes en el Tour de Francia, en el que asumió el liderazgo entre los mexicanos.

Juan Antonio Hernández lamenta el fallecimiento de Miguel Arroyo. @eltoreroazteca nos cuenta anécdotas del 'Halcón de Huamantla', como amigo y seguidor de su carrera en el ciclismo. Sentido adiós de Juan Antonio para la leyenda mexicana. pic.twitter.com/1vtdAWRobf — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 31, 2020

Fue Alcalá quien vio correr a Arroyo e invitó, por medio de Otho Jácome, a unirse a su equipo y es cuando el tlaxcalteca se integra al ciclismo profesional.

DESCANSE EN PAZ➕



Miguel Arroyo, el 'Halcón de Huamantla', uno de los mayores representantes del ciclismo mexicano a nivel internacional, perdió la vida este jueves a los 53 años de edad🙏🏻https://t.co/phAowJcxPv pic.twitter.com/ttv5vx5gdH — MARCA Claro (@MarcaClaro) January 31, 2020

El huamantleco incursionó en las principales competencias del viejo continente entre 1989 y 1997 con dos actuaciones en el Tour de Francia, una ocasión en el Giro de Italia y también la Vuelta a España.

Mis condolencias y solidaridad para la familia del gran ciclista tlaxcalteca Miguel Arroyo. Lo recordamos con admiración y orgullo. El mundo del deporte habló de Tlaxcala por las hazañas de "El Halcón de Huamantla" en el ciclismo internacional. — Marco Mena (@MarcoAMena) January 31, 2020

En 1998 se le dio el triunfo absoluto en el principal evento disputado en suelo mexicano con reconocimiento de la Unión Ciclista Internacional de (UCI), ante corredores de países de los continentes americano y europeo.

Foto: Moisés Morales

HABRÁ HOMENAJE PÓSTUMO EL 7 DE FEBRERO

La despedida de los restos mortales de Miguel Arroyo Rosales, de 53 años de edad, ha sido de manera discreta pues así lo ha decidido la familia que se encuentra devastada por la repentina muerte.

Que tristeza enterarme de la muerte de un gran amigo y fantástico ciclista con el que compartimos muchos kilómetros de carretera. Miguel Arroyo “El Halcón de Huamantla”, uno de los dos mexicanos que corrió el Tour de Francia, ha fallecido a los 53 años de edad. Lo lamento mucho. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 31, 2020

No obstante, el Gobierno de Huamantla ha programado un homenaje póstumo a la memoria del ciclista conocido como “El Halcón de Huamantla”, el próximo 7 de febrero en el Gimnasio II de la Unidad Deportiva que lleva su nombre y donde se espera la presencia de autoridades gubernamentales, personalidades deportivas, familiares y sociedad en general.

Triste d'apprendre la disparition de Miguel Arroyo, coureur mexicain qui arriva chez Z par l'intermédiaire de Greg LeMond et son masseur Otto Jacome. Il fera le Tour sous les couleurs de Chazal en 94 (en finissant à pied à l'alpe d'Huez) et 1995 et chez Big-Mat Auber en 1997 pic.twitter.com/nRpNQ663jn — Olivier Perrier (@OlivPerrier) January 31, 2020

Lo anterior, para reconocer su trascendencia como uno de los ciclistas tlaxcaltecas más importantes a nivel mundial que puso en alto el nombre de Huamantla y de México.

Ver esta publicación en Instagram Muy triste por la partida de mi paisano #MiguelArroyoRosales “El Halcón de Huamantla” hace apenas unos meses disfrutábamos de la vida en mi casa de mi pueblo, le contaba como él fue de los primeros que inspiraron mis grandes sueños, él venía del mismo pequeño lugar que yo y llegó a correr en la Tour de Francia y fue uno de los más grandes ciclistas en la historia de nuestro país, por lo tanto si yo quería ser cantante, tal vez también podría llegar lejos con mi voz. Eso hace la gente que se atreve a ir por sus sueños: Inspirar. Gracias Miguel. Le envío un abrazo muy grande a su familia y que su legado quede para siempre en los corazones de nuestra tierra. Hasta siempre campeón. D.E.P Una publicación compartida por Carlos Rivera (@_carlosrivera) el 31 de Ene de 2020 a las 11:43 PST

Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

