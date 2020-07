[Video] La vida me regaló otra oportunidad: Jorge Domínguez

“La confianza mató al gato”. Así resume el cantante Jorge Domínguez la forma en que se contagió del nuevo coronavirus, que a punto estuvo de arrebatarle la vida.

Hoy, con un pensamiento distinto tras vivir en carne propia la dificultad que representa portar la Covid-19, el artista pide a los tlaxcaltecas tomar en serio la pandemia y valorar su vida.

Al superar la enfermedad y ser dado de alta después de permanecer internado ocho días en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la capital, Jorge Domínguez afirma que “la vida me regaló otra oportunidad que no desperdiciaré”.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala en su hogar, donde se recupera satisfactoriamente, confiesa que él era uno de los incrédulos que desdeñaban al virus y se rehusaba a portar cubrebocas.

Ahora, con la experiencia de ser un sobreviviente, reconoce lo importante que es la prevención y destaca la “heroica” labor que desempeña el personal médico, como verdaderos “guerreros tlaxcaltecas”.

NADIE APRENDE EN CABEZA AJENA

Jorge Domínguez asevera que nadie aprende en cabeza ajena, y Dios sabe por qué hace las cosas y por qué me pasó esto.

Cuenta que a pesar de que a finales de febrero y marzo la pandemia inició a tener repercusiones en México, lo que derivó en la contingencia sanitaria y suspensión de eventos masivos, cumplió con algunos contratos. A ello se suma que el 4 de abril organizó su concierto #QuédateEnCasa en un salón social de Apizaco.

Asimismo, revela que el mismo mes de abril celebró su cumpleaños y por accidente resbaló y, al caer, se lesionó ambos pies y “a partir de ahí se activaron todos mis males”.

Fui al médico y descubrí que era hipertenso y tenía alta la glucosa, principios de diabetes mellitus… antes de ese accidente Jorge Domínguez era muy sano, comía bien y tomaba, pero era mentira que estaba bien, la verdad es que no estaba preparado para esto.

Si bien confiesa que desde hace tiempo tenía dolores en sus pulmones, que lo atribuía al cantar en los escenarios a temperaturas variables y sudar mucho, nada comparado con lo que ahora vivió por la Covid-19.

A raíz de esa caída se sometió a un tratamiento y logró recuperarse al prescribirle el médico una dieta balanceada y hacer ejercicio para bajar la glucosa.

Yo creo eso me ayudó para soportar el virus, si no me hubiera preparado físicamente hoy no lo estaría contando… la caída fue un aviso y qué bueno que me puse las pilas porque al caerme se activaron todos mis males, me salió todo.

-¿Cómo adquiriste el virus?

-Exactamente, no sé. No tengo idea, pero fue un descuido porque no usaba cubrebocas. Fue a finales del mes de junio que Jorge Domínguez comenzó a registrar temperaturas muy altas, las cuales lo obligaron a ser internado en el hospital del IMSS de La Loma, en la capital, el 7 de julio pasado.

-¿No creías en el virus?

-No es que no creyera, pero me confié, andaba sin cubrebocas y pensaba que al no juntarme con las personas no me iba a pasar nada. Pero no, es mentira porque no sabes en qué momento te puede llegar.

-¿Qué le dices a las personas que siguen sin creer en la enfermedad y sin cuidarse?

-Yo creo que lo más importante es que se quiten esa carátula falsa, esa telaraña de pensar que no está pasando nada, yo que estuve en un hospital vi lo real que es, muy real y lo más horrible es que los médicos se vean superados.

Dios es muy grande, pero la gente debe poner de su parte

Jorge Domínguez / Cantante

AGONÍA

Jorge Domínguez estuvo internado ocho días en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto IMSS, en la capital.





Continuará sobre los escenarios

Jorge Domínguez, líder del grupo Súper Class, fundado en 1992, agrega que a pesar de haber quedado con un pequeño detalle en el pulmón, seguirá en los escenarios.

Refiere que en algún momento pensó en retirarse, pero “es mi vida”, por lo que de ahora en adelante lo hará con mayor precaución al cambiar la pandemia la forma de convivencia entre las personas, mientras no haya vacuna.

Convocó a sus compañeros músicos a cuidarse y aplicar todas las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, uso de gel y de ser posible careta, además se solidarizó con ellos por la falta de trabajo que ha impactado a este sector.

Con el grupo habrá una forma de trabajar diferente de ahora en adelante, al no existir vacuna seguiremos amoldándonos a las circunstancias… como artistas a veces no es que uno no quisiera dar saludos o tomarse una foto, pero debemos cuidarnos para seguir trabajando para ellos.

En la entrevista, el cantante envió un mensaje a sus fans y a los lectores de El Sol de Tlaxcala: “su amigo Jorge Domínguez, del grupo Súper Class, les invito a que se cuiden, a que no desperdicien su vida, a valorar que podemos todos juntos… les invito a que hagamos conciencia de esto que estamos viviendo y agradecerles su tiempo, sus oraciones, gracias por todos estos años de afecto y cariño”.

