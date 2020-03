[Video] Llaman Medios de Comunicación locales a la unión para superar contingencia por Covid-19

Directores de diversos Medios de Comunicación de Tlaxcala unieron sus voces para hacer un llamado a la ciudadanía para juntos superar la contingencia que se vive por el Covid-19 y, al mismo tiempo, impedir que se propague en la entidad.

A través de un video exhortaron a los tlaxcaltecas a acatar las recomendaciones sanitarias que han hecho tanto el gobierno federal como el estatal, sobre todo después de que en Tlaxcala se registró el primer caso positivo de Coronavirus.

#QuedateEnCasa y #TomateloenSerio es el principal llamado que han hecho los representantes de El Sol de Tlaxcala, Ahora Noticias, Índice Media, 385 Grados, Cuarto de Guerra, Pulso Red, FM Centro, Radio Huamantla, GenteTLX, La Jornada de Oriente Tlaxcala y Elipse Comunicaciones.

De manera general, señalaron que la recomendación es, si no es necesario, quedarse en casa, informarse a través de vías institucionales y medios de comunicación serios, no difundir rumores, usar con responsabilidad las redes sociales y atender medidas de higiene como no saludar de mano, beso o abrazo.

Además, recomendaron el lavado constante de manos con agua y jabón, desinfectar superficies con las que se está en contacto, evitar aglomeraciones, el contacto con personas con gripe o con síntomas de resfriado y cuidar de manera especial a personas mayores y con alguna enfermedad crónico degenerativa, pues son los más susceptibles a contraer el virus.

Aunado a ello propusieron guardar la calma, que un solo integrante de la familia acuda a hacer las compras en centros de consumo, evitar hacer compras innecesarias que generen desabasto y acudir al médico en caso de presentar fiebre, tos seca, cansancio y dificultad para respirar.

Y es que explicaron que al momento no hay tratamiento médico para la cura de ese virus, que además es de muy fácil transmisión.





“Este llamado es para ti, todos podemos ayudar quedándonos en casa, juntos superaremos la contingencia, por favor quédate en casa”, expresaron.

