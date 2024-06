[Video] Por no contar con lugar fijo para venta, viven en incertidumbre los artesanos que se instalan en la capital tlaxcalteca

Artesanos del municipio de Tlaxcala que comercializan sus productos en los denominados “Fines de semana culturales”, se mantienen en la incertidumbre, pues a unos meses de concluir la administración municipal no cuentan con un lugar fijo para instalarse y obtener ganancias.

En noviembre de 2022 los artesanos fueron removidos de la Plaza Xicohténcatl, por la administración municipal de forma violenta, lugar que habían ocupado por 32 años para la venta de sus productos y en el que los turistas ya los ubicaban.

A un año seis meses del retiro, la mayoría de estos creadores participan en la estrategia turística emprendida por el municipio; no obstante, de acuerdo con Isaí Jiménez Hernández, iniciador de la agrupación de artesanos de la Plaza Xicohténcatl, aún no cuentan con certidumbre, al señalar que cuando concluya la actual administración no tendrán un lugar adecuado para la venta.

Fue durante la administración de Joaquín Cisneros Fernández como presidente municipal de Tlaxcala, cuando la Plaza Xicohténcatl fue asignada como el espacio oficial de venta de los creadores tlaxcaltecas durante los fines de semana, al ser céntrico y de fácil acceso para el turismo.

Sin embargo, con la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad el conjunto conventual de San Francisco, fueron removidos de este espacio como parte de las acciones de protección del inmueble implementadas por las autoridades municipales.

El Mercado de Artesanos evoca un panorama de tristeza, pues luce prácticamente vacío. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Desde este periodo los creadores tlaxcaltecas no han logrado consolidar un espacio para la oferta de sus productos, recalcó Isaí Jiménez.

VENTA FLUCTUANTE

Los constantes cambios y no generar un arraigo con sus clientes ha generado que los artesanos registren ventas fluctuantes y que en muchas ocasiones sólo les alcance para resurtir la materia prima de lo que elaboran o pagar el costo del espacio que ocupan de manera mensual.

Testimonios de artesanos que por miedo a represalias se negaron a dar sus nombres, sostienen que las ventas en el Centro Histórico donde se instalan cada fin de semana son fluctuantes, dependen en gran medida de la temporada.

A esto se suman los cierres vehiculares al Centro Histórico, pues en algunas ocasiones el turismo se ve desalentado para caminar y prefieren comprar en los primeros espacios que encuentran.

Si para ellos no fuera suficiente, los creadores tlaxcaltecas destinan una cuota de 450 pesos mensuales a la administración municipal para contar con una carpa en la que puedan presentar al público sus creaciones, esta tarifa representa el doble de la administración municipal anterior; sin embargo, la apuesta es destinar estos recursos con la intención de lograr un ingreso para sus familias.

Entre los productos que se comercializan son: ropa artesanal, bisutería, talavera, pepenado, barro bruñido, entre otros, con costos que van de los 50 a los más de 600 pesos.

MERCADO ARTESANAL PROYECTO FALLIDO, DICEN

Como una estrategia para proporcionar un espacio digno para los artífices tlaxcaltecas, el 29 de noviembre de 2022 el Mercado de Artesanos del municipio de Tlaxcala abrió sus puertas a la población, proyecto que a decir de los propios ocupantes ha resultado fallido.

No tiene ni dos años de edificado y ya cuenta con fallas en la infraestructura, como son la red de energía eléctrica y las goteras que en temporada de lluvias han puesto en aprietos a quienes ocupan los módulos de venta.

Xóchitl Flores Sánchez, artesana oriunda de Contla de Juan Cuamatzi, lamentó que a más de un año de ocupar el espacio sus ventas no son lo que esperaban, pues durante la semana reciben muy pocos visitantes, hay ocasiones en que no logran ni una venta, pues no hay turistas que se concentren en dicho mercado.

A más de año y medio de su puesta en marcha, comenta que hay quienes les dicen que ni siquiera conocen el espacio; además, la mala ubicación provoca que pocos acudan, pues no cuentan con un lugar de estacionamiento y la estrecha calle no permite a los autos particulares o autobuses mantenerse en el sitio.

Otro contratiempo que registran es la rotación en los espacios, comentó Paulina Sánchez Guevara, pues los pocos clientes que han generado, al acudir nuevamente a comprarles ya no los ubican en el espacio en el que estaban y esto provoca que compren a otras personas o se decanten.

Este Mercado de Artesanos evoca un panorama de tristeza pues luce prácticamente vacío. Los fines de semana, considerados días de alta venta, la presencia del turismo es mínima, por eso los artesanos deciden abrir sus negocios pasado el mediodía, incluso muchos ni siquiera abren al público.

Los más de 450 pesos que pagan por un espacio al mes no son redituables para quienes decidieron apostarle a este lugar, y a ello se suma la falta de promoción de la que han sido objeto, pues la autoridad municipal no ha emprendido campañas para darlos a conocer y tampoco permite que los artesanos lo hagan por cuenta propia.

CONDICIONES PRECARIAS DE MERCADO, SEÑALAN

El espacio cuenta con una extensión de 947 metros cuadrados, una sala de exposiciones, un espacio de usos múltiples, área para la administración, sala de residuos, una ludoteca, dos áreas de sanitarios, lavaderos, cuarto de intendencia y bodegas.

Este mercado, ubicado en la calle Xicohténcatl de la capital tlaxcalteca, cuenta con un espacio para albergar a 30 expositores que actualmente ya expenden sus productos, después de que el proyecto presentara un retraso de un año, debido a que su entrega había sido programada para noviembre de 2021, al igual que la remodelación de las plazas Xicohténcatl y de la Constitución.

Aunque solo son ocupados los espacios de venta, el espacio no tiene una buena iluminación, hay goteras y fallas en la red eléctrica, además, no cuenta con personal de seguridad, por lo que cuando sólo se quedan encargadas mujeres deben cerrar con antelación, lo que afecta cada vez más la venta.

ROTACIÓN

A cuatro meses del cierre de la administración municipal de Tlaxcala, artesanos que venden sus productos los fines de semana no cuentan con un espacio establecido de venta.