[Video] Refuerzan candidatos sus propuestas tras primer debate

Al ofrecer conferencia de prensa tras el primer debate obligatorio organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, las seis aspirantes y el candidato a la gubernatura de la entidad reforzaron las propuestas que defendieron ante la ciudadanía.

Anabell Ávalos Zempoalteca, de la coalición "Unidos por Tlaxcala", se dijo satisfecha con su participación en ese ejercicio democrático tan importante, pues permitió contrastar ideas y propuestas, aunque dijo que no todas puesto que no hubo tiempo suficiente.

Mencionó que Tlaxcala no merece polarización, ni división, sino unidad, y con relación al robo del que fue víctima el año pasado en su domicilio y que aseveró se trató de una intimidación, sostuvo que es un tema que está en manos de las autoridades.

Liliana Becerril Rojas, del Partido Encuentro Solidario, acusó un supuesto manejo de fondos públicos para ‘llenarse los bolsillos' con el tema de trasplantes de órganos, pero no abundó más en el tema.

Además, aseveró que es una candidata que surgió de la ciudadanía y que no milita en ningún partido, lo anterior al ser cuestionada sobre su preregistro como candidata a diputada federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional en enero pasado.

En su oportunidad, Lorena Cuéllar Cisneros de la coalición "Juntos Haremos Historia en Tlaxcala", destacó que en el debate pudo conocer las propuestas, pero que también escuchó algunas acusaciones; sin embargo, aseguró que ella será la próxima gobernadora de Tlaxcala.

Al ser cuestionada por los medios de comunicación, reiteró su combate a la corrupción y, como a nivel federal se hace, acabar con las malas prácticas de los gobiernos corruptos.

Evangelina Paredes Zamora, del partido Encuentro Social Sí, señaló que las propuestas de sus adversarios políticos es solamente más de lo mismo, por lo que se va desilusionada de este primer debate ya que con esas promesas los únicos perjudicados serán los tlaxcaltecas.

Juan Carlos Sánchez García, del partido Redes Sociales Progresistas, aseveró que está en la lista de punteros en la preferencia del electorado y que no es un político de corbata, al tiempo que mencionó que las candidatas que representan a las coaliciones no pueden decir que van a hacer mejor las cosas, pues al momento no lo han hecho.

Además, con relación a la trata de personas generada sobre todo en moteles del estado, dijo que habrá mano dura contra las autoridades y los dueños de esos inmuebles.

Eréndira Jiménez Montiel, de Movimiento Ciudadano, fue la única de los siete participantes que se dijo ganadora en el debate, al argumentar que defendió sus propuestas con firmeza.

Y lamentó de sus adversarios políticos el no reconocimiento de la trata de personas, sobre todo la que es con fines de explotación sexual, y refrendó su compromiso para defender los derechos de los grupos más vulnerables, como son las mujeres víctimas de violencia y feminicidios.

Viviana Barbosa Bonola, del Partido Fuerza por México, defendió que habrá cero tolerancia a la corrupción, sobre todo en el tema de feminicidios y trata de personas, y aseveró que será a través del deporte cómo combatirá y erradicará esos y otros delitos.





Con información de Moisés Morales





