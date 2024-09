[Video] Rincones Sagrados | Parroquia de Nuestra Señora de Loreto, en Españita, símbolo del mestizaje religioso

La parroquia de Nuestra Señora de Loreto, en el municipio de Españita, es uno de los más claros ejemplos del mestizaje religioso que surgió en Tlaxcala con la llegada de los conquistadores españoles, pues las costumbres y tradiciones católicas se arraigaron fuertemente en aquel poblado, hasta convertirse en un santuario que continúa atrayendo a miles de feligreses a sus fiestas patronales.





De hecho, el actual nombre del municipio tiene sus orígenes en la santa patrona la Virgen de Loreto, de origen europeo, que fue traída a tierras tlaxcaltecas por los frailes franciscanos como parte de su labor de conversión de los indígenas al catolicismo.





La historia de esta parroquia resulta fascinante por la forma en que refleja claramente cómo se dio el paso de los antiguos cultos prehispánicos a la religión católica que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hoy profesan el 83 por ciento de los tlaxcaltecas.





LA CONVERSIÓN AL CATOLICISMO INICIÓ CON LA NOCHE TRISTE





Para comprender la fundación de la parroquia de Nuestra Señora de Loreto nos tendremos que remontar a la época prehispánica en este territorio que originalmente llevó el nombre de Atzatzacuala, que en lengua náhuatl significa “Lugar de represas”.

En 1612 San Andrés Atzatzacuala pasó a nombrarse como Santa María Nueva España. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

De acuerdo con el libro “Breve historia de la aparición de Nuestra Señora de Loreto, Españita, Tlaxcala” del investigador Jesús Cortés Ilhuicatzi, los pobladores de Atzatzacuala veneraron a deidades como Camaxtli, considerado uno de los cuatro dioses creadores de la Tierra, y a Yacatecuhtli, señor de los mercaderes y viajeros, por lo que la población de Atzatzacuala fue originalmente un pueblo de idiosincrasia politeísta.





Cortés Ilhuicatzi explica que el catolicismo fue introducido a Atzatzacuala a partir de uno de los acontecimientos históricos más sobresalientes conocido como la Noche Triste, que se refiere a la derrota de los españoles y sus aliados tlaxcaltecas a manos del ejército mexica, en 1520.





El autor detalla que los soldados españoles y tlaxcaltecas, al huir de Tenochtitlán, llegaron a la población de Hueyotlipan -muy cercana a Atzatzacuala- donde encontraron comida, hospedaje y la curación de los heridos.

“A su paso por estos lugares, los franciscanos que venían con ellos no perdieron tiempo y muy probablemente es aquí cuando los hubiesen comenzado a iniciar en la religión católica… En Tzatzaqualla (sic), ellos debieron haber visitado el lugar y se dieron cuenta que rendían culto a Camaxtli y a Yacateuctli, por lo que los quitaron e impusieron a San Andrés. De ahí en adelante se le conoció como San Andrés Tzatzaqualla. Hipótesis que se propone para entender la idiosincrasia y la sustitución de una deidad por un santo católico”, narra el investigador.





Por su parte, el investigador Wolfgang Trautmannse refiere que el nombre de San Andrés Atzatzacuala ya era utilizado hacia el año de 1556.





LA PARROQUIA Y SU RELACIÓN CON HUEYOTLIPAN

El santuario de la Virgen de Loreto es mayormente visitado por peregrinos de otras entidades

Dada la cercanía con Hueyotlipan, los pobladores de San Andrés Atzatzacuala comenzaron a tomar sacramentos en el Convento de San Ildefonso Hueyotlipan; pero al paso del tiempo y la demanda de servicios religiosos, se construyó una ermita, donde se sustituyó el culto a las deidades prehispánicas por el culto a San Andrés.





LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE LORETO A SIMÓN DE MEZA





La vida transcurría con tranquilidad en el entonces poblado de San Andrés Atzatzacuala, hasta que el 26 de marzo de 1612 el indígena Simón de Meza aseguró escuchar el llamado de la Virgen de Loreto al interior de la iglesia de su pueblo, quien le dijo que la encontrara en un lugar llamado Manantial, en la barranca de Cuaxonacayo, también conocido como “Las Pilas”.

A la Virgen de Loreto se le atribuyen numerosos milagros plasmados en exvotos que aún se conservan en su templo de Españita

“Yo Simón de Meza, se me apareció la Reina de los Ángeles el veinte y seis de marzo de 1612. De hoy domingo de Ramos a las tres de la tarde, estando de rodillas delante de nuestra Sra. encomendándome a Dios y a la Virgen María. Oí una música que me pareció ser del cielo y quedé espantado como desdichado estando en su piaña bajo el suelo, y me dijo con una voz más dulce: no me dejes que me has de servir y mandarás hacer un tabernáculo, muy presto irás a presentarte al cura Don. Luis Maroto, y dile que he estado contigo, que me mande hacer un tabernáculo, que es mi deseo y cuenta con tu protectora desde hoy”, comparten los textos de la hoy parroquia de Nuestra Señora de Loreto.





SURGE SANTA MARÍA NUEVA ESPAÑA





De acuerdo con la tradición oral en el ahora municipio de Españita, la Virgen de Loreto contó a Simón de Meza venir de España muy cansada y su hijo precioso también.

“Me dijo más su merced que, desde que estuviera en su tabernáculo, el pueblo sería Santa María Nueva España. Al punto fui a manifestar al señor cura lo que yo había presenciado y oído, y él y todo el pueblo -con cera en mano- fueron a sacar a la santísima Virgen en procesión”, manifiestan los textos de la parroquia.





Es así como en 1612 San Andrés Atzatzacuala pasó a nombrarse como Santa María Nueva España y, con el paso de los años, simplemente Españita; fue justamente en este año y a partir de la aparición de la imagen divina como comenzó a erigirse la parroquia.





De hecho, en el libro “Breve historia de la aparición de Nuestra Señora de Loreto, Españita, Tlaxcala” se menciona que de la ermita donde se veneró a San Andrés, en sustitución de las deidades prehispánicas y los servicios religiosos que vendrían del convento de Hueyotlipan, fundado en 1573, sería el origen de la parroquia de Nuestra Señora de Loreto que oficialmente comenzó su fundación en 1612, luego de la aparición de la Virgen.

Del altar, destaca la imagen de la Virgen de Loreto vestida con finos ropones. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

LA PARROQUIA CONSERVA SU ARQUITECTURA ORIGINAL





Esta edificación, de cuatro siglos de antigüedad, conserva su arquitectura original. Es el caso de su barda atrial rematada con pináculos y relieves en argamasa; mientras que de su fachada resalta su torre de tres cuerpos.





En su interior se encuentran dos capillas: el bautisterio y del Santísimo Sacramento; asimismo, de su altar destaca la imagen de la Virgen de Loreto vestida con finos ropones confeccionados por bordadoras de la región, los cuales año con año son renovados para su fiesta patronal.





En este templo se encuentran diversos retablos del siglo XVII, el más antiguo fechado en 1612 que narra la aparición de la Virgen de Loreto al indígena Simón de Meza. Además de pinturas al estilo barroco cuyos motivos responden a distintos pasajes bíblicos.





PROFUNDO FERVOR EN LA POBLACIÓN DE ESPAÑITA





Desde su consolidación como parroquia, el culto a la Virgen de Loreto se arraigó en la población, por lo que su vida social se encuentra fuertemente influenciada por las festividades que celebran la presencia en Españita de esta advocación mariana desde 1612.





En la cabecera del municipio, las festividades inician el 1 de septiembre y el día principal es el 8 de este mismo mes, con la celebración de la Señora de Loreto. Mientras que cada 26 de marzo la imagen de la Virgen de Loreto sale de su santuario en una peregrinación hacia el lugar actualmente conocido como Las Pilas, sitio por donde se dice que la Virgen pasó en el año 1612 rumbo a la barranca de Cuaxonacayo para hacer su aparición a Simón de Meza.





A la Virgen de Loreto se le atribuyen numerosos milagros plasmados en exvotos que aún se conservan en su templo, uno de ellos narra que “el 14 de septiembre de 1908 Eucebio (sic) Hernández cayó de este santuario y por la milagrosa madre santísima fue librado de la muerte”.





En este año, las fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto concluyen el domingo 15 de septiembre con la misa dominical a las 7:00 horas, la procesión de la parroquia hacia Las Pilas, a las 10:00 horas y a las 13:00 horas nuevamente eucaristía en este sitio.





EL APUNTE





422 Años han pasado desde que la Virgen María en su advocación de Loreto se apareció en Atzatzacuala, hoy Españita